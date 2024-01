Autonomia. On. Caretta (FDI), con il Governo Meloni molta concretezza e poche chiacchiere

“Con l’approvazione al Senato del disegno di legge del Governo di riforma dell’autonomia il Parlamento per la prima volta si è espresso in modo chiaro ed inequivocabile sull’autonomia differenziata per le regioni. Lo avevamo promesso, ci abbiamo lavorato e lo abbiamo fatto. Da questa maggioranza, da questo Governo fatti, molti fatti e non parole, sempre nell’ottica di una valorizzazione dei nostri territori. Come deputati della maggioranza non mancheremo di fare la nostra parte in questo processo di autonomia”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio