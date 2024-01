Roma, 23 gen –

“Oggi è un giorno storico per il Veneto. L’approvazione della legge quadro sull’Autonomia differenziata ripaga le migliaia di militanti della Lega che per anni hanno dedicato tempo e fatica per promuovere un obiettivo per molti irrealizzabile. Invece, ancora una volta, chi ci crede, lotta e vince. E con questa riforma, grazie alla Lega, hanno vinto tutti i Veneti”.

Lo ha dichiarato il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Sen. Andrea Ostellari.