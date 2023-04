Presidente Veneto accoglie Presidente del Consiglio, “Fiere, vino, cultura e identita’. Al lavoro con il Governo per fare sistema”

Venezia, 3 aprile 2023

“La visita a Vinitaly della presidente del Consiglio Meloni conferma l’attenzione del governo al comparto fieristico e al mondo del vino, con uno sguardo proiettato verso i giovani e al ricambio generazionale. C’è visione comune e assieme faremo quadrato per difendere l’identità e la cultura delle nostre eccellenze agroalimentari”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto accogliendo oggi a Verona, alla 55esima edizione di Vinitaly, il Capo del Governo. Assieme hanno visitato lo stand del ministero dell’Agricoltura, sovranità alimentare e foreste e saranno successivamente allo stand della Regione del Veneto. Nel corso della giornata parteciperanno ad altri eventi istituzionali.

“Questo Vinitaly sta dimostrando di essere l’edizione della rinascita. Da qui poniamo le basi per far decollare una serie di progetti che interessano il territorio e la sua valorizzazione – prosegue il Governatore -. Parlo di iniziative legate al mondo Unesco, di piani di potenziamento degli scambi commerciali, di promozione sportiva e turistica. Il Veneto offre numerose opportunità che vanno sfruttate e valorizzate per confermarci prima regione d’Italia per arrivi e presenze turistiche”.