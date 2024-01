Tosi (FI): “Da Zaia una forzatura. Noi di Forza Italia e i nostri alleati di FDI granitici sui valori di centrodestra, ma sottolineo la coerenza di quei tanti consiglieri leghisti che si sono uniti alle nostre posizioni”

Roma 17 gennaio.

“Quella di Zaia è stata una forzatura, in primis sul piano del metodo. Una questione come il suicidio medicalmente assistito, complessa sul piano giuridico, che tocca corde psicologiche delicatissime per chi soffre e i loro familiari e che riguarda nel profondo le convinzioni etiche di ognuno di noi, non andava certo portata in Consiglio regionale con l’ovvia conseguenza di politicizzarla e trasformarla in una sorta di corrida. La sonora bocciatura è il sigillo politico-istituzionale a questo errore di Zaia”.

Lo afferma l’On. Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale veneto di Forza Italia, all’indomani del voto contrario del Consiglio regionale veneto alla proposta di legge regionale sul suicidio medicalmente assistito.

Tosi continua: “La proposta, al di là dei suoi risvolti tecnici e sebbene incidesse sulle tempistiche di una pratica sanitaria già consentita da una sentenza della Corte Costituzionale, è stata politicizzata sul piano mediatico innanzitutto dai suoi promotori, i radicali di Cappato. E Zaia, forse involontariamente, ne è stato poi condizionato, cadendo nella trappola. Così il dibattito è scivolato sull’essere a favore o meno dell’eutanasia, pratica che Forza Italia, ma credo chiunque abbia valori di centrodestra, rigetta fermamente”. Al riguardo, chiosa Tosi, “noi di Forza Italia, come anche i nostri alleati di Fratelli d’Italia, ci siamo dimostrati coerenti e granitici nel bocciare la proposta. Ma sottolineo che anche una parte consistente della Lega (tra cui i consiglieri di maggior spicco, in primis presidente e vicepresidente del Consiglio regionale), nonostante si trovasse in una situazione oggettivamente non semplice dato che Zaia era a favore della legge, ha mostrato coerenza unendosi alle nostre posizioni. Un dato politico importante e che va apprezzato”. E che paradossalmente, per Tosi, “rafforza l’identità del centrodestra e dei tre partiti che lo compongono”. “Noi – conclude Tosi – eravamo e resteremo parte coerente e leale della maggioranza a sostegno di Luca Zaia”.