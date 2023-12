Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): “Bene il raggiungimento delle 100.000 firme per l’iniziativa di legge popolare “Un Cuore Che Batte”. Ora la politica deve agire. La denatalità è il vero e grande male del Paese. Aiutiamo concretamente le donne che decidono di non abortire”

Depositate 100.000 firme per una iniziativa di legge popolare che prevede di far ascoltare il cuore del bambino che batte, prima di decidere sull’aborto. Nei Paesi dove vige questa legge si è assistito a un calo notevole del numero degli aborti. Oltre che un tema morale e’ di rilevanza socio- economica per l’Italia. La mancanza di questi figli sta mettendo a rischio la sostenibilità del sistema Paese, con sempre meno giovani e sempre più vecchi. I figli sono anche un patrimonio per lo Stato su cui investire se vuole sopravvivere ed essere sostenibile per il futuro. Pertanto, invito tutti i Parlamentari a non essere insensibili all’appello dei cittadini e di sostenere questa iniziativa di legge, espressione della democrazia diretta, a cui sono onorato di aver contribuito nella raccolta delle firme, mettendo al centro dell’agenda politica il tema del sostegno alla natalità, creando anche le condizioni sociali ed economiche perché una donna non sia indotta ad abortire.