Valdegamberi (Consigliere Regione Veneto): “Il caro mutui colpisce famiglie e imprese. Rivedere subito la folle politica energetica”

Sempre più famiglie e imprese venete rinchiuse nella morsa dell’aumento dei tassi d’interesse bancari che ha fatto ormai raddoppiare le rate dei prestiti. Avevo messo in guardia oltre un anno fa sulla situazione, senza che nessuno si ponesse il problema. L’aumento dei tassi di interesse è la conseguenza dell’aumento dell’inflazione. L’aumento dell’inflazione è la conseguenza delle scelte energetiche dell’Europa di tagliare le forniture dai “nemici” per comprarle dagli “amici” pagando il doppio. È patetico vedere i vari governi lamentarsi ora per le conseguenze (prevedibili) di cui si è responsabili per una assurda politica energetica che oltre le sanzioni boomerang ha imboccato l’ideologia ambientalista con ripercussioni sulle bollette colpendo le fasce più deboli della popolazione e diminuendo la competitività del sistema produttivo italo-tedesco. L’unico modo per diminuire l’inflazione è rivedere da subito gli errori commessi invece di continuare a ripeterli.