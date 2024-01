Valdegamberi (Regione Veneto). “Solidarietà a chi protesta: le politiche ideologiche della Comunità Europea distruggono l’agricoltura italiana”

Esprimo la vicinanza e la solidarietà alle proteste degli agricoltori contro le derive assurde della politica agricola comunitaria, viziata da assurde ideologie. L’ideologia ambientalista che fa morire l’ecosistema montano, senza mettere un limite alla proliferazione dei lupi; l’introduzione dei cibi come il latte sintetico, giustificati per ridurre l’effetto serra, incolpando le “scoregge” delle vacche; lo spreco di denaro pubblico per smettere di produrre favorendo le importazioni low-cost al glifosato per l’industria alimentare italiana da Paesi come il Canada; le norme igienico-sanitarie applicate in Italia e derogate all’estero che mettono fuori mercato le nostre produzioni ortofrutticole; l’ oligopolio del sistema della domanda (commerciale e industriale) che impone il sotto-costo alle produzioni agricole; l’introduzione ideologica di grilli, vermi e cavallette, per sostituire con i consumi ideologici quelli della ricca e sana tradizione italiana. Queste misure giovano alle multinazionali che finanziano la corrotta politica comunitaria per distruggere le nostre produzioni.