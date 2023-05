Visita a Bruxelles della delegazione di Unioncamere, Da Re – Basso (Lega-ID): “Un collegamento con l’Europa per promuovere il sistema Veneto”

Un robusto filo diretto fra le realtà economiche italiane e la rappresentanza politica a Bruxelles per la valorizzazione e la promozione del Sistema Paese: questa tematica è stata al centro della visita al Parlamento Europeo della delegazione veneta, organizzata dall’eurodeputato Lega-ID Gianantonio Da Re, a cui ha partecipato l’onorevole Alessandra Basso (Lega-ID).

L’iniziativa ha coinvolto un folto gruppo composto da Mario Pozza e Roberto Crosta, presidente e segretario generale di Unioncamere Veneto, Domenico Mauriello, segretario generale Assocamerestero, i presidenti e i segretari delle Camere di Commercio del Veneto e delle associazioni di categoria Confcommercio, Confartigianato, Casartigiani, Confapi, il direttore dell’agenzia per l’internazionalizzazione Venicepromex Franco Conzato.

L’incontro ha testimoniato l’importanza del continuo e stretto contatto fra gli europarlamentari e i protagonisti del commercio, dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura, perché questi settori si possano inserire efficacemente nel processo legislativo europeo, snodo essenziale per la crescita economica del Paese e delle imprese. Una necessità tanto più vera per il Veneto, con la sua fitta e dinamica rete imprenditoriale. Proprio il Sistema Veneto, le sue eccellenze e le sue specificità, hanno esigenza di tutela, di concreti strumenti e di adeguate risorse a sostegno della loro vitalità e delle loro sfide, potendo per parte loro fornire utili indirizzi di priorità per la definizione delle politiche europee.