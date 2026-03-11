Chirurgia e Oncoematologia pediatrica, Spiderman in corsia

Mattia Villardita vestito da supereroe incontra i bambini ricoverati

Verona, 11 marzo 2026

Tutti hanno bisogno di un supereroe: bambini, adulti, medici e infermieri. La conferma c’è stata questa mattina con l’affettuosa accoglienza ricevuta da Spiderman all’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento. Non solo i bambini ricoverati, ma anche le famiglie e il personale hanno vissuto con entusiasmo la visita dell’Uomo ragno.

L’iniziativa è di Mattia Villardita, un giovane volontario di Savona ormai chiamato dagli ospedali di tutta Italia. Impiegato portuale a Vado Ligure. nei giorni di ferie e di permesso Mattia entra nei reparti pediatrici vestito da Spiderman, che è sempre stato il suo supereroe preferito e lo ha accompagnato da piccolo durante la sua malattia.

Spiderman ha incontrato i piccoli pazienti dei reparti di Chirurgia pediatrica e Oncoematologia pediatrica, ha fatto foto con tutti e ha consegnato libri e giocattoli donati dalle due associazioni “Tra terra e cielo” e “Un sorriso alla volta”.

All’evento erano presenti: il prof. Luca Giacomello direttore Chirurgia pediatrica e la dott.ssa Martina Cortese caposala di Chirurgia pediatrica e di Oncoematologia pediatrica diretta dal dott Simone Cesaro. Con loro tutto il personale sanitario dei reparti.

Presenti anche i rappresentanti delle due associazioni: Elisa Amighini, Jacopo Reale, rispettivamente presidente vicepresidente di “Tra terra e cielo”; Maria Elisa Furia e Ferruccio Burti presidente e vice di “Un sorriso alla volta”.

Chi è Spiderman. Sotto il costume del supereroe si cela Mattia Villardita, nato nel 1993 con una malformazione congenita alla gamba destra che lo ha costretto a numerosi interventi chirurgici e lunghi ricoveri. Questa esperienza è stata punto di partenza di quello che poi avrebbe fatto da adulto. In ospedale, Mattia aveva sempre con sé il fumetto del suo supereroe preferito, Spiderman, immaginandosi che potesse affacciarsi alla finestra della sua stanza per dargli forza. All’età di 25 anni ha vissuto la prima esperienza di volontariato, presentandosi in reparto vestito da Spiderman in accordo con il personale medico pediatrico. Ben presto questa diventerà una vera e propria missione di volontariato, che Mattia continua a perseguire da allora e che oggi lo porta a visitare numerosi reparti pediatrici in tutta Italia. Nel 2020 è stato insignito, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito “per altruismo e le fantasiose iniziative con cui contribuisce ad alleviare le sofferenze dei più giovani pazienti ospedalieri”. Inoltre, ha incontrato il precedente Papa Francesco in Vaticano.

Fondazione Tra terra e cielo. Nata dalla volontà di Elisa Amighini e del marito Jacopo Reale dopo aver perso il figlio di 2 anni per malattia, oggi offre aiuto gratuito a circa 160 genitori. Hanno all’attivo sei gruppi di supporto: uno di lutto perinatale, tre per lutto di bambini e ragazzi e due gruppi online di mamme e papà sparsi sul territorio italiano. Il team di specialisti è composto da 4 psicologi psicoterapeuti, 2 psicologhe dell’età evolutiva, un’arteterapeuta, una counsellor, un’ostetrica e una ginecologa.

Associazione Un sorriso alla volta. Nata a settembre del 2023 per volontà degli attuali presidente e vicepresidente Maria Elisa Furia e Ferruccio Burti, i genitori di Ludovica mancata a 6 mesi per una leucemia mieloide acuta dopo 4 mesi di ricovero in Oncoematologia pediatrica a Borgo Trento. Il loro obiettivo sta nel dare un supporto, un sorriso e un po’ di leggerezza alle famiglie che hanno vissuto o stanno vivendo la loro stessa esperienza. Si rivolgono anche ai genitori di bambini e ragazzi con difficoltà e in riabilitazione psicologica. Collaborano con la Fondazione Tra terra e cielo per l’acquisto di materiale, attrezzatura e di donazioni.

Prof. Luca Giacomello, direttore Chirurgia pediatrica: “Oggi, in tutti noi, c’è emozione. Abbiamo avuto l’onore di avere con noi il nostro Spiderman: Mattia Villardita, che gira volontariamente tutta Italia e Europa per portare un sorriso da supereroe e una motivazione a tutti i nostri piccoli pazienti. È stata una mattinata straordinaria, nel vero senso della parola. Siamo onorati di averlo avuto come ospite e i bambini sono stati entusiasti e catturati.

Questo è il senso della giornata, per la quale ringrazio le due associazioni che molto fanno per il nostro reparto. Il lavoro dei volontari è fondamentale perché il 50% della cura sta proprio in questo: portare un sorriso e un messaggio positivo anche ai genitori, un aspetto importante che integra la parte clinica. Il mio ringraziamento personale va quindi a tutti i miei collaboratori dello staff, al personale infermieristico e al personale di supporto, alle due associazioni e a Mattia, a cui va il mio plauso e il mio benestare per sempre”.

Mattia Villardita, alias Spiderman: “Ho 32 anni e lavoro come impiegato logistico portuale. Da quasi 10 anni investo una parte del mio tempo libero nell’attività di volontariato con i bambini. L’aspetto più importante per me è lasciare un ricordo di luce in un momento buio come può essere un percorso ospedaliero per un bambino. Inoltre, regalare felicità ai piccoli e ai loro genitori, ma anche al personale dei reparti, è per me davvero un immenso piacere. Porto avanti questa attività non solo in Italia, negli ultimi anni arrivano richieste da tutto il mondo”.