Fieracavalli, stand Angiologia per la prevenzione. Incontro con Zaia

Malattie vascolari prima causa di morte nei paesi occidentali

Verona, 7 novembre 2024

Stamattina, subito dopo l’apertura ufficiale della 126° Fieracavalli, per l’équipe medica di Angiologia c’è stato l’incontro con il presidente Luca Zaia. L’Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona è presente per la prima volta con uno stand (Pad 4, A3) per valutare il rischio cardiovascolare. Avere gambe sane e una corretta circolazione è fondamentale per chi fa sport, soprattutto per chi va a cavallo, ma più in generale per tutta la popolazione dal momento che le probabilità di infarto e ictus aumentano di 4-5 volte.

Ad incontrare il presidente Zaia per spiegare la campagna di prevenzione durante tutta la fiera è stata l’équipe medica guidata dal primario, professor Gian Franco Veraldi, c’erano il dott Sergio De Marchi, la dott.ssa Valentina Lotto e la dott.ssa Anna Maria Rigoni. I visitatori di Fieracavalli potranno compilare un veloce questionario a cui seguirà la misurazione della pressione arteriosa e un colloquio con i medici. La diagnosi precoce è importante perché, negli stadi iniziali di pazienti claudicanti (quelli che dopo un breve cammino si devono fermare per dolore alla gamba o al polpaccio), l’esercizio fisico controllato permette di migliorare la qualità di vita e limitare la progressione della malattia.

Da oltre 25 anni il reparto di Angiologia a Borgo Roma si occupa del trattamento delle malattie vascolari ed è diventato riferimento nazionale e internazionale per la sua lunga tradizione. E’ stato il primo centro in Italia a sviluppare il training mediante esercizio fisico, attualmente riconosciuto come uno dei più efficaci interventi.

Prof. Gian Franco Veraldi, direttore Uoc Angiologia: “E’ la prima volta che siamo presenti in fiera. Lo stand di Angiologia è presente a Fieracavalli non a caso, ma per una precisa opera di prevenzione delle malattie vascolari periferiche. Quelle più frequenti sono aneurisma dell’aorta, arteriopatie che colpiscono gli arti inferiori con la cosiddetta ‘Malattia delle vetrine’, patologie delle carotidi e tromboembolismo venoso. Come incidenza, hanno largamente ormai superato i tumori e rappresentano purtroppo la prima causa di morte nel mondo occidentale”.

Dott.ssa Anna Maria Rigoni: “L’arteriopatia degli arti inferiori è una patologia cronica grave che deve essere assolutamente diagnosticata per evitare eventi cardio-cerebro-vascolari e soprattutto per la progressione della malattia che può portare fino all’amputazioni dell’arto. Nell’unità operativa di Angiologia ci occupiamo delle patologie vascolari a 360 gradi: dal sospetto diagnostico, alla diagnosi strumentale con ecocolordoppler e poi la terapia con gli anticoagulanti orali e la valutazione del tromboembolismo venoso, fino al follow up”.

Dott. Sergio De Marchi: “Un aspetto molto importante dell’approccio al paziente con arteriopatia o con patologia vascolare in generale è la diagnostica accurata e precisa. Il medico di Medicina generale indirizza al nostro ambulatorio specialistico per individuare la patologia e procedere ai trattamenti con farmaci mirati fino all’attività fisica in maniera intensiva”.

Dott.ssa Valentina Lotto: “Fra i fattori di rischio cardiovascolari, in primis, c’è il fumo di sigaretta, poi l’ipertensione arteriosa, le dislipidemie, il diabete e l’obesità. Molti di questi sono modificabili ed è per questo che la prevenzione è importante con una diagnosi precoce negli ambulatori della nostra unità operativa”.