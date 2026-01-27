Inclusione sociale. Crescono i partner del progetto dell’ULSS 9, oltre 100 nel 2025

La creazione di presepi da esporre in Duomo è stata l’ultima iniziativa del 2025 che ha visto protagonisti i soggetti fragili del Progetto ‘Inclusione sociale’ dell’ULSS 9. Un progetto che nel corso dell’anno li ha visti, tra le molte iniziative realizzate, assistere all’opera lirica in Arena, fare trakking in montagna, creare magliette, sfidarsi come chef alla Fiera del Riso di Isola della Scala, assistere alle partite della nazionale maschile di Volley, attraversare il Lago di Garda a bordo delle imbarcazioni di Navigarda.

Iniziative possibili grazie al sempre maggior numero di istituzioni, enti pubblici e privati, associazioni e realtà del Terzo Settore che aderiscono al Progetto, unite nella convinzione che dare valore alla disabilità arricchisca tutta la comunità.

Nei giorni scorsi si è conclusa la rassegna dei presepi realizzati dagli ospiti dei centri diurni, le case di riposo e le strutture per disabili presenti sul territorio, allestita in Duomo durante il periodo natalizio grazie alla collaborazione tra ULSS 9 e Diocesi di Verona. Una trentina le realtà che hanno partecipato, più di 40 le natività in mostra, ciascuna speciale e unica grazie alla creatività e alla sensibilità degli artisti.

Un’occasione per fare il bilancio dell’anno appena concluso, con lo sguardo rivolto alle novità per il 2026. Sono ampiamente oltre il centinaio i partner del progetto tra Amministrazioni comunali e Istituzioni, enti e associazioni che lavorano in ambito mobilità e trasporti, nello Sport e tempo libero; nel settore del Turismo e della ristorazione, oltre alle tante realtà del Terzo Settore.

Dal 2023, anno di avvio del progetto, gli eventi promozionali, vedi gli open days, organizzati nell’ambito del progetto sono quasi raddoppiati, passando da 33 a 51 nel 2025.

Anche se va sottolineato che ogni partner in corso d’anno organizza ulteriori eventi o iniziative per promuovere il tema dell’inclusione sociale e sensibilizzare la comunità. Ciò avviene anche attraverso il sito aziendale ULSS 9 che permette di accedere ai singoli siti dei partner e quindi conoscere le attività inclusive proposte e iscriversi per partecipare.

Nessun ambito resta escluso dalla programmazione, per una proposta il più articolata possibile.

Cultura, musica e spettacolo: progetto ‘Arena per Tutti’ di Fondazione Arena, che porta le persone con disabilità a vivere la magia dell’opera assistendo agli spettacoli inseriti nel cartellone del festival lirico areniano; Spettacolo musicale al Cinema Teatro Astra; Concerto di Natale e Concerto di chiusura Rassegna Presepi; giornata per conoscere il mondo dei treni con il Dopolavoro ferroviario, Serata Teatrale a Bovolone.

Enogastronomia: progetto ‘Fattorie sociali’ in collaborazione con Coldiretti; Strada del riso veronese, con visite e laboratori didattici

Paesaggio e territorio: open day Parco Sigurtà, open day Parco Natura viva, Oasi Valle del Busatello, passeggiate ed escursioni CAI anche per persone con disabilità motorie,

Partecipazione a Fiere: LetExpo, SportExpo

Sport: open day con Comitato italiano paralimpico e Swimming team Verona, progetto Tezenis, Rally Therapy, incontro con Nazionale italiana maschile di Volley, campionati del mondo di vela 2.4 Fraglia Vela Malcesine, uscite in barca a vela

Trasporti: Nonni in traghetto con Navigarda con ragazzi fragili del Mangiabottini e dell’Istituto Gresner che hanno offerto alle persone anziane ospitalità accoglienza tramite servizio cattering.

Valorizzazione del Terzo Settore: rassegna Presepi 2025 – 2026, progetto Sprint Cooperativa Cercate, Mercatini di Natale in Piazza e Piazza dei Sapori.

A luglio 2025 il progetto è stato premiato dal Centro Studi Cultura e Società di Torino con il premio ‘Persona e Comunità’, iniziativa della Città di Torino che ha come obiettivo quello di creare un sistema integrato di servizi per contrastare la povertà e promuovere l’autonomia delle persone. L’undicesima edizione del premio nazionale ha riconosciuto all’ULSS 9 il fatto di aver avviato la prima esperienza territoriale che ha messo in rete pubblica amministrazione ed enti del terzo settore, valorizzando la territorialità e il settore turistico per i soggetti fragili.

Il calendario del 2026 è in via di definizione: di sicuro vi è l’entrata di nuovi partner e alcune iniziative legate alle Paralimpiadi invernali Milano-Cortina. Il programma e le varie proposte sono sempre consultabili sul sito dell’ULSS 9 alla pagina dedicata ( https://inclusionesocialeulss9.it/).

“Il concerto in Duomo offerto dal Coro Marcelliano Marcello ha di fatto chiuso la progettualità 2025 legate all’Inclusione Sociale- afferma il Direttore Generale dell’ULSS 9 Scaligera, Dott.ssa Patrizia Benini-. Un progetto che continua a crescere grazie alla capacità di mettere in rete realtà del territorio diverse ma accomunate tra loro dalla sensibilità verso l’inclusività e l’accessibilità”.