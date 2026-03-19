L’ospedale di Villafranca amplia l’attivita’ Chirurgica. Dal 30 marzo nuovo ambulatorio per piccoli interventi

L’ospedale “Magalini” di Villafranca amplia l’attività ambulatoriale. E lo fa aprendo per la prima volta un ambulatorio dedicato ai piccoli interventi di chirurgia generale in anestesia locale di lesioni che non siano del volto o di chirurgia plastica. Piccoli interventi, ma che necessitano comunque di un ambiente protetto per la loro esecuzione.

Il servizio parte lunedì 30 marzo, con orario 8.30-12.30 Un ampliamento dell’attività possibile grazie al recente arrivo di nuovo personale medico presso l’Unità Operativa Complessa di Chirurgia Generale dell’ospedale di Villafranca, che dopo un periodo di contrazione dell’organico ora può vantare un’equipe chirurgia al completo.

Il nuovo ambulatorio. Il percorso del paziente inizierà con la presa in carico in ambulatorio dove il chirurgo specialista, valutata l’idoneità all’intervento, potrà effettuare la prestazione stessa, oltre alla compilazione della ricetta dematerializzata e la prenotazione del paziente al CUP. Si amplia così l’offerta delle prestazioni, avvicinandosi ulteriormente alle esigenze dei cittadini e alle loro necessità.

Numeri dell’attività chirurgica. Nel 2025 all’ospedale di Villafranca sono stati circa 1100 gli interventi di Chirurgia generale in Day Surgery, week Surgery e ordinario, sia programmati che in urgenza. All’ambulatorio di Chirurgia Plastica dell’ ”Orlandi” di Bussolengo sono stati effettuati circa 600 piccoli interventi ambulatoriali e 85 in Day Surgery. Altri 400 interventi nell’ambulatorio di Chirurgia Generale.

A questi si aggiungono le visite, le medicazioni e i piccoli interventi che vengono realizzati nell’ambulatorio divisionale chirurgico aperto a novembre nelle due sedi di Isola della Scala (servizio attivo due volte al mese, il 1° e il 3°lunedì del mese) e a Caprino (il 2° e il 4° venerdì del mese), oltre all’attività svolta negli ambulatori divisionali di Villafranca e Bussolengo.

«Come Direzione Medica non posso che esprimere la mia piena soddisfazione per questo risultato, che rappresenta un ulteriore passo avanti nel rafforzare il livello di attenzione e cura che il nostro ospedale dedica ai pazienti e alle loro esigenze”, afferma il Direttore della Direzione Medica Ospedaliera di Villafranca- Bussolengo, Dott.ssa Daniela Marcer.

“Siamo davvero orgogliosi di poter ampliare l’attività ambulatoriale, aumentando così l’offerta per il territorio – afferma il Direttore dell’Unità Operativa Complessa Chirurgia Generale dell’ospedale di Villafranca-Bussolengo, Dott. Luca Bortolasi. Un risultato possibile grazie al potenziamento dell’organico e in particolare del personale medico, ringrazio la Direzione Generale e la Direzione Medica per il supporto e la lungimiranza”.