Ordine della professione di Ostetrica della provincia di Verona

La nuova presidente è la Dott.ssa Marta Speri coordinatrice UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale di Villafranca

La nuova presidente dell’Ordine delle Ostetriche della Provincia di Verona, per il quadriennio 2025-2028, è la Dott.ssa Marta Speri, coordinatrice della UOC Ostetricia e Ginecologia dell’Ospedale Magalini di Villafranca. Questo è il risultato delle recenti elezioni per il rinnovo del Consiglio Direttivo e del Consiglio dei Revisori dell’Ordine della professione di Ostetrica del territorio veronese.

Il nuovo Consiglio Direttivo è composto dalla presidente Dott.ssa Marta Speri, dalla vicepresidente Dott.ssa Marta Cambioli (Associazione Mamaninfea), dalla segretaria Dott.ssa Alice Marcello (Clinica di procreazione medicalmente assistita Eugin di Vicenza), dal tesoriere Dott.ssa Irene Dalla Cioppa (UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale Pederzoli) e dalle consigliere Dott.sse Silvia Polizzi (UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Legnago), Sonia Rota (Consultorio Familiare Distretto 1) e Francesca Tosadori (UOC Ostetricia e Ginecologia Ospedale di San Bonifacio).

«Ringrazio, a nome del Consiglio direttivo e dei Revisori dei Conti dell’Ordine della professione di Ostetrica, tutte le colleghe e i colleghi della provincia di Verona che ci hanno sostenuto e ripongono in noi fiducia per il quadriennio 2025-2028», afferma la Dott.ssa Speri. «Siamo un direttivo rappresentativo di molti ambiti della nostra professione, dato che lavoriamo in diverse realtà ospedaliere, territoriali e domiciliari. Questa eterogeneità è un punto di forza poiché ci permette di cogliere più facilmente i bisogni di tutti. Il nostro obiettivo è rappresentare ogni iscritto e valorizzare la professione ostetrica, continuando a costruire relazioni e occasioni di confronto tra professionisti. Vorremmo infatti che il nostro Ordine fosse sempre più un luogo di ascolto e un punto di riferimento concreto. Come massimo valore di riferimento – lo indica il nostro Codice deontologico – vi è la tutela della vita e della salute, intesa come diritto della madre, del bambino e della coppia, nell’interesse della collettività».