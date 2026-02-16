Visite specialistiche ambulatoriali, cambia tutto

Un unico punto per ogni attività: accettazione, pagamento ticket e prenotazione controlli

Verona, 16 febbraio 2026

Ogni giorno sono oltre 4.000 i pazienti ambulatoriali che frequentano gli ospedali Aoui per visite, follow up e controlli. L’offerta clinica specialistica a Borgo Trento e Borgo è infatti elevata, non solo nella quantità ma soprattutto nella qualità dei medici. Per tutti questi utenti, a breve, sarà operativo un nuovo modello organizzativo totalmente semplice a “misura di paziente”: in un solo punto si svolgono tutte le funzioni oggi frammentate in vari passaggi.

La centralizzazione dei servizi amministrativi ambulatoriali significa l’effettiva presa in carico dell’utenza ambulatoriale. Un percorso di semplificazione per i cittadini all’interno dell’ospedale che è cominciato con la app di navigazione interna per raggiungere i reparti e punti di interesse, il desk centrale ambulatoriali e proseguirà con nuovi apparecchi teologici multifunzione in aggiunta ai normali sportelli.

Cosa serve al paziente ambulatoriale. Accettazione, verifica di pagamento ticket e prenotazione dell’eventuale controllo successivo (anche a distanza di molti mesi) verranno effettuati in un unico punto centralizzato e non più attraverso singole modalità. Il paziente quando esce dall’ospedale avrà già in mano l’appuntamento successivo con l’impegnativa dello specialista. Non ci sarà più bisogno di ricorrere a una nuova impegnativa del medico di medicina generale e di rivolgersi al Cup (telefonico o agli sportelli) per la prenotazione. Il servizio partirà per gli ambulatori di Borgo Trento, seguiranno quelli dell’Ospedale della donna e del bambino e in parallelo al policlinico di Borgo Roma.

Cosa cambia. Da marzo, al desk centrale del Polo Confortini, in posizione adiacente ai due ingressi degli ambulatori (lato Mameli e lato Adige) ci saranno 6 nuove postazioni di lavoro con pc e telefono e altrettanti operatori che, dalle 7.30 alle 15.30 dal lunedì al venerdì. Gli infermieri saranno a disposizione dei pazienti ambulatoriali per la presa in carico, che riguarda 22 specialità cliniche oltre al pre-operatorio di quelle chirurgiche. Il desk effettua anche servizio informazioni generali ma non effettua servizio informazioni telefoniche.

Alla presentazione rano presenti: Callisto Marco Bravi direttore generale AOUI, Alessandro Dall’Ora direttore della Direzione Amministrativa di Ospedale, dott.ssa Giovanna Ghirlanda Direzione Medica Ospedaliera, Silvia Fiorentino Gestione clienti e Alessandra Chiecchi coordinatore infermieristico Ambulatori polispecialistici Borgo Trento.

Callisto Bravi: “L’obiettivo è semplificare la vita del paziente dentro l’ospedale grazie alla tecnologia. Abbiamo raggiunto un livello particolarmente elevato, come testimonia anche il recente punteggio sulla maturità digitale degli ospedali che colloca Aoui al posto più alto in Veneto. La digitalizzazione in Aoui ha il paziente al centro e si fonda su tre pilastri: il desk con la nuova accettazione che consentirà di uscire già con la prenotazione in tasca delle visite di controllo; la navigazione interna attraverso l’app MyAouiVerona per muoversi dentro l’ospedale; e i nuovi totem, che si aggiungeranno a quelli già presenti in ospedale per effettuare l’autoaccettazione senza bisogno di accedere agli sportelli. A questi elementi si affiancherà anche un quarto pilastro del progetto, che partirà con il nuovo portale. Sono innovazioni che coltivavamo da tempo, e che adesso sono concreti, per migliorare l’accoglienza e garantire una maggiore accessibilità ai cittadini nella nostra Azienda”.

Giovanna Ghirlanda: “Il concetto di presa in carico del paziente riguarda vari aspetti, certamente quello sanitario fino ad arrivare alla prenotazione dei controlli successivi. Quando le visite sono spostate nel tempo, spesso succede che il paziente non si accorga della scadenza dell’impegnativa prevista per legge e al momento della prenotazione debba ricorrere di nuovo a un medico per vare una nuova impegnativa”.

Alessandro Dall’Ora: “Questo nuovo modello semplifica i processi di accoglienza e di gestione dei pazienti per semplificare il percorso. Sarà poi esteso all’ospedale materno-infantile e a quello di Borgo Roma. L’ingresso al Polo Confortini, essendo il punto di accesso centrale all’ospedale, è il luogo più opportuno per accogliere le persone, verificare l’impegnativa, indirizzandole alla destinazione corretta. Nel frattempo, gli operatori ai desk verificano che l’utente abbia già effettuato il pagamento, per evitare giri a vuoto tornando indietro o fare la fila in cassa. Il servizio consente inoltre di verificare eventuali esenzioni di cui magari non usufruisce. Se infine sono prescritti controlli, al paziente vengono già prenotate le visite successive, in modo che siano compatibili con tutti gli accertamenti che lo specialista ha ritenuto opportuni”.