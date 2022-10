XXXIV Congresso Nazionale SIAAIC – VERONA

Gran Guardia, 16-18 ottobre 2022

Dal 16 al 18 ottobre si terrà a Verona il XXXIV Congresso della SIAAIC – Società Italiana di Allergologia e Immunologia Clinica – occasione di confronto fra specialisti di fama anche mondiale, per essere sempre più all’avanguardia nel campo delle patologie immunologiche e allergiche e per individuare così percorsi e gestioni multidisciplinari sempre più mirati.

“E’ con orgoglio che presiedo questo Congresso – dice il prof. Gianenrico Senna, direttore dell’UOC di Allergologia e Asma Center dell’AOUI-Verona – che, da quando è nata la Società, nel 1953, si svolge per la prima volta a Verona. Ci sarà la partecipazione di ben 20 medici della nostra Azienda, tra direttori e ricercatori, ciò a testimonianza del ruolo preminente a livello nazionale dell’allergologia e immunologia clinica veronese e, al tempo stesso, questo congresso vuole celebrare l’importanza della disciplina, che oggi, con l’introduzione di nuovi farmaci biologici conosce una nuova vera e propria primavera. Da qui il titolo del Congresso “il Manifesto dell’Allergologia e Immunologia clinica”, ad indicare come la ricerca di base abbia individuato nuovi potenziali interventi terapeutici, non solo nelle classiche malattie allergiche o auto-immuni, ma anche in patologie impensate in passato, come le malattie cardiovascolari o neurologiche”.

La presenza di autorità mondiali e di importanti studiosi nazionali favorirà un dibattito che vuole allargarsi non solo alla più recenti scoperte in campo scientifico, ma anche a nuovi modelli gestionali, imperniati sulla telemedicina e sulla “digital medicine”, nuovi strumenti che affiancheranno il classico modello della pratica medica. Altri temi di grande interesse che saranno trattati nel corso delle tre giornate di convegno saranno i rapporti fra inquinamento, cambiamenti climatici e patologie allergiche respiratorie, che hanno portato ad un progressivo prolungamento e aggravamento delle pollinosi, che oggi tendono ad abbracciare nella loro durata tutto l’anno.

Sarà, inoltre, lanciata un’iniziativa educazionale nel campo dell’allergia alimentare, rivolta ai ristoratori ai quali è offerta la possibilità di seguire dei corsi on-line sulla tematica al termine dei quali sarà loro rilasciato un bollino arancione con la dizione “qui mangi sicuro”, che può essere motivo di rassicurazione per i sempre più numerosi pazienti allergici.