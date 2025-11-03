Sostegno cercasi! Candidature alla Regione Veneto di Anna Leso e David Di Michele (Fratelli d’Italia)

Verona – Atmosfera amichevole, con scambi di opinioni e strette di mano, per due dei candidati in lista per Fratelli d’Italia alle elezioni regionali dei prossimi 23 e 24 novembre. Location, il ristorante del Consorzio ZAI – Quadrante Europa, in via Sommacampagna 61.

Anna Leso e David Di Michele hanno avuto, nell’occasione, un ulteriore contatto diretto con elettori già fidelizzati o probabili o… meditabondi.

Matteo Gasparato (presidente del Consorzio ZAI – Quadrante Europa, commissario straordinario Adsp Mar Adriatico Settentrionale, presidente dell’Unione Interporti Riuniti). Alla sua destra ascolta Elio Nicito (presidente di Quadrante Servizi, società di partecipazione che fa riferimento al Quadrante Europa). Alla sua sinistra David Di Michele, Anna Leso e Massimo Mariotti (capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio comunale scaligero e consigliere del Consorzio ZAI – Quadrante Europa).

Il commento di Anna Leso.

Gli altri aspiranti di Fratelli d’Italia ad uno scranno in Consiglio regionale a Palazzo Ferro Fini (o, passo successivo migliore, ad un incarico da assessore a Palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto) sono Marco Andreoli, Claudia Barbera, Laura Branco, Stefano Casali, Serena Cubico, Tomas Piccinini e Diego Ruzza. A sostegno di Alberto Stefani (Lega) quale presidente.

Passato e presente amministrativo-istituzionali di Leso e Di Michele sono degni di nota e ben sottolineati dalle cronache cittadine e non solo: la prima è stata, tra l’altro, vicepresidente di AGSM (Azienda Generale dei Servizi Municipalizzati), presidente di Acque Veronesi, consigliere ed assessore ai Servizi sociali, Famiglia, Pari opportunità, Politiche della casa del Comune di Verona, attuale vicepresidente e responsabile Dipartimento Sociale e salute di Verona Domani (contenitore civico presieduto da Matteo Gasparato).

Il secondo, a sua volta, è vicepresidente della Provincia di Verona con delega alla Scuola, nonché vicesindaco del Comune di Lavagno.

