Pallone d’Oro Serie C, giornalisti e tifosi eleggono il miglior calciatore del 2024

Si aprirà giovedì alle 15 il sondaggio per eleggere il miglior calciatore di Serie C, l’iniziativa

che coinvolge tifosi e giornalisti nell’assegnazione del Pallone d’Oro ai giocatori della terza

categoria del calcio italiano.

Il Pallone d’Oro, premio ambitissimo del calcio, si terrà anche quest’anno a Ottobre, ma

l’edizione del 2024 è già entrata nel vivo con la rivelazione dei giocatori candidati al titolo.

Con l’occasione, la redazione di Affidabile News, blog che realizza approfondimenti e

ricerche sul mondo dello sport, ha voluto lanciare un ampio sondaggio per assegnare il

Pallone d’Oro di Serie C e celebrare i protagonisti della ex Lega Pro, spesso i più seguiti e

amati dai tifosi.

L’obiettivo è stilare la classifica dei migliori giocatori ed eleggere il calciatore dell’anno tra

le 60 squadre partecipanti al torneo.

Ad essere coinvolti nel sondaggio sono i giornalisti sportivi italiani, insieme a supporter e

tifosi, così da poter conoscere le opinioni degli esperti e appassionati della Serie C, coloro

che, per ragioni legate ad un proprio interesse personale o per dovere professionale,

seguono direttamente sui campi le vicende delle squadre del terzo campionato italiano.

Il sondaggio verrà svolto in due momenti distinti: i giornalisti selezioneranno una rosa di

20 nomi per ciascun club, successivamente i tifosi potranno scegliere tra questi il

miglior calciatore di Serie C del 2024.

Regolamento

I calciatori sono stati suddivisi per ruolo (portiere, difensore, centrocampista, attaccante),

per squadra e per Girone di appartenenza.

L’obiettivo è individuare i migliori atleti di ciascun ruolo e i migliori in assoluto, sia in

relazione alla squadra che al Girone, e infine in relazione al campionato di Serie C nel suo

complesso.

I parametri di valutazione sono le prestazioni individuali, in termini di presenze, gol (o

parate) e cartellini, nonché la carriera complessiva di ciascun calciatore.

Il sondaggio verrà svolto attraverso un questionario a risposta multipla con cui verranno

raccolte le preferenze degli intervistati. Le modalità saranno le medesime sia per i giornalisti

che per i tifosi, ma le loro opinioni verranno raccolte in due momenti distinti: i giornalisti

selezioneranno una rosa di 20 nomi per ciascun club, successivamente i tifosi potranno

scegliere tra questi il miglior calciatore dell’anno.

Non c’è alcun limite nella selezione delle preferenze, mentre non è possibile partecipare

più volte alla votazione per una stessa squadra.

Fasi e date per la votazione

Di seguito il calendario con i dettagli delle date per partecipare alle diverse fasi del

sondaggio. Al termine di ogni fase verranno pubblicati i risultati delle risposte ricevute con

tutti i dettagli sui dati raccolti.

Fase 1: Stampa

26 Settembre – 10 Ottobre

Nella prima fase verranno raccolte le opinioni di giornalisti sportivi e testate

giornalistiche che selezioneranno, dalle rose complete delle 60 squadre della ex Lega Pro,

una lista di 20 nomi per ciascun club: 2 per il ruolo portiere, 6 per il ruolo difensore, 6 per il

ruolo centrocampista e 6 per il ruolo attaccante, per un totale di 1.200 calciatori.

La stampa sarà rappresentata dalle redazioni locali e regionali, e dai giornalisti che seguono

direttamente sul campo il campionato di Serie C.

Fase 2: Tifosi

17 Ottobre – 09 Gennaio

Nella seconda fase, saranno tifosi e semplici appassionati a votare e potranno

eleggere il miglior calciatore di Serie C del 2024, scegliendo tra i giocatori selezionati in

precedenza dalle redazioni giornalistiche.

Considerato l’elevato numero di giocatori presenti nelle rose, le opinioni dei tifosi verranno

raccolte in 4 momenti diversi. Nel primo verranno acquisiti i dati relativi ai giocatori del

Girone A, nel secondo si procederà con il Girone B e nel terzo con il Girone C. Infine,

verrà eletto il miglior calciatore di Serie C del 2024 tra i 10 atleti di ogni Girone che

avranno ricevuto più preferenze.

Di seguito le date per partecipare al sondaggio di ogni Girone:

● Girone A: 17 Ottobre – 31 Ottobre

● Girone B: 07 Novembre – 21 Novembre

● Girone C: 28 Novembre – 12 Dicembre

● Votazione finale: 19 Dicembre – 09 Gennaio

Dal 26 Settembre al via le votazioni della

stampa

Da giovedì 26 Settembre alle ore 15 saranno quindi aperte le votazioni preliminari

riservate alla stampa, giornalisti sportivi e redazioni che selezioneranno, dalle rose

complete delle 60 squadre della ex Lega Pro, una lista di 20 nomi per ciascun club: 2 per il

ruolo portiere, 6 per il ruolo difensore, 6 per il ruolo centrocampista e 6 per il ruolo

attaccante. Quanto prima verrà condiviso il link della pagina istituzionale dell’iniziativa per

partecipare al sondaggio