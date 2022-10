Giandomenico Basso e Lorenzo Granai chiudono al secondo posto il 40° Rally Due Valli (Vr), ultimo appuntamento del CIAR 2022 con la Hyundai i20 N Rally2.

Miglior risultato della stagione dopo due terzi posti conquistati al Rally del Ciocco (Lu) e al Rally 1000 Miglia (Bs) e un quarto posto al Targa Florio (Pa).

Grazie a questo risultato Basso-Granai concludono al terzo posto nel Campionato Italiano Assoluto Rally Conduttori e Hyundai è terza nella classifica Costruttori 202

10 ottobre 2022 – Si è conclusa in crescendo la stagione di Giandomenico Basso e Lorenzo Granai.

L’equipaggio ufficiale di Hyundai Rally Team Italia chiude al secondo posto assoluto il 40° Rally Due Valli di Verona del 7/8 ottobre, atto conclusivo del Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco 2022.

L’ex Campione italiano ed europeo si è subito inserito al secondo posto del rally veronese fin dalla

power stage di venerdì, che gli ha permesso di conquistare i primi due punti del fine settimana. Nelle successive dieci prove speciali il pilota trevigiano è sempre rimasto incollato al nuovo campione nazionale facendo segnare nove volte il secondo tempo e una volta il terzo. Grazie anche al maggior coefficiente dell’ultima gara del campionato Basso-Granai hanno conquistato i punti necessari per chiudere al terzo posto il Campionato Conduttori e a Hyundai di salire sul podio del Campionato Costruttori, nonostante la presenza di una sola i20 N Rally2 di vertice.

«Abbiamo cercato di lottare per la vittoria» racconta Basso «e siamo riusciti a portare a casa un

lusinghiero secondo posto in un rally che ha visto contemporaneamente al via i protagonisti del CIAR e del CIRA, i principali campionati nazionali. Rispetto alle prime gare della stagione la seconda parte del campionato ci ha visto protagonisti: da Roma a Brescia, fino qui a Verona. Ritengo che questo sia l’aspetto più importante da tener presente quando si comincia il ciclo con una nuova vettura. Adesso la i20 N Rally2 è competitiva sull’asfalto, come lo è già sulla terra dove ha potuto beneficiare di un maggiore sviluppo da parte di Hyundai Motorsport Customer Racing. Alla fine mi spiace non aver ripagato tutte le persone che hanno lavorato su questo programma con una vittoria, ma ci siamo andati vicini e siamo sicuri che questa arriverà presto. Un motivo in più per cominciare a breve a pensare al Presto ci troveremo tutti assieme per analizzare nei dettagli il percorso fatto e quel poco che ci manca per puntare al massimo risultato. Per ora grazie a Hyundai Italia, Friulmotor e Pirelli».

In sintesi nelle sette gare della stagione 2022 Giandomenico Basso e Lorenzo Granai hanno

Hyundai Motor Company Italy Via Giovanni Bensi 11 20152 Milano, Italia T +39 02 380581 www.hyundai.it

conquistato un terzo posto al Rally del Ciocco, a Sanremo si sono dovuti ritirare per una leggera

toccata. Al Targa Florio sono arrivati quarti in un rally condizionato dal maltempo, ad Alba hanno

chiuso al sesto posto (terzi tra gli iscritti al CIAR) e al Rally di Roma Capitale è arrivato il ritiro per

un’uscita di strada dopo essere stati al comando. Infine al 1000 Miglia sono ritornati sul podio con

un terzo posto, per concludere poi secondi al Rally Due Valli di fine stagione. In totale i portacolori di Hyundai Rally Team Italia hanno fatto segnare il miglior tempo in sei prove speciali e conquistato anche due podi nelle power stage.

Materiale fotografico use free Massimo Bettiol: https://we.tl/t-PloZGgWQrR

Classifica Assoluta 40° Rally Due Valli: 1° Crugnola-Ometto (Citroën C3) in 1:18’10”1; 2° Basso-Granai (Hyundai i20 N Rally2) a 39”9; 3° Albertini-Fappani (Škoda Fabia Evo) a 1’19”1; 4° GryazynAleksandrov (Škoda Fabia Evo) a 1’38”3; 5° Ciuffi-Gonella (Škoda Fabia Evo) a 2’06”9; 6° De Tommaso-Bizzocchi (Škoda Fabia Evo) a 2’20”4; 7° Pinzano-Zegna (Volkswagen Polo Gti) a 2’35”9; 8° Testa-Inglesi (Škoda Fabia Evo) a 2’41”6; 9° Carella-Fenoli (Škoda Fabia Evo) a 3’23”2; 10° Soria Sanchez-Coronado Jimenez (Škoda Fabia Evo) a 4’18”3 (primi 10).

Classifica finale Campionato Italiano Assoluto Rally Sparco Conduttori 2022: 1° Crugnola (Citroën) 145,5 punti; 2° De Tommaso (Škoda) 105; 3° Basso (Hyundai) 74,5; 4° Albertini (Škoda) 74; 5° Andolfi (Škoda) 69; 6° Ciuffi (Škoda) 36,5; 7° Scattolon (Škoda) 31; 8° Michelini (VW) 14,5; 9° Rusce 12; 10° Miele, Sulpizio, Profeta (Škoda) 6 (primi 10).

Classifica finale Campionato Italiano Assoluto Assoluto Costruttori 2022: 1° Škoda 181,5 punti; 2°

Citroën 124; 3° Hyundai 69,5; 4° Volkswagen 21,5; 5° Peugeot 1 (primi 5)