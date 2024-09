Il Presidente Stefano Fanini eletto Vicepresidente della Lega Pallavolo serie A

Verona, 05.09.2024

Verona Volley comunica con grande soddisfazione che Stefano Fanini, Presidente della Società, è stato nominato Vicepresidente Vicario in quota SuperLega della Lega Pallavolo Serie A, andando così ad affiancare il Presidente Massimo Righi.

Rieletto nel CdA di SuperLega Credem Banca lo scorso luglio a Bologna, durante lo svolgimento del Volley Mercato 2024, il numero uno del Club scaligero va a ricoprire un altro ruolo di prestigio ai vertici della pallavolo italiana.

Il Presidente Fanini ha commentato così l’elezione: “Una nomina che rappresenta per il club e personalmente un onore, perché significa che stiamo lavorando seriamente per il bene comune ed è un riconoscimento cui teniamo molto. Mi preme ringraziare sentitamente tutti i colleghi degli altri club che all’unanimità mi hanno dato fiducia in questo ruolo che assumo con un grande spirito di squadra, come ho avuto modo di dire loro dopo la nomina, mettendomi a completa disposizione per le mie competenze al fine di poter contribuire al costante sviluppo del nostro movimento con il Presidente ed il CdA. Il volley maschile italiano è cresciuto esponenzialmente in questi anni, come dimostrano i successi della nazionale e dei club in campo internazionale e ora dobbiamo progredire ulteriormente, orientandoci verso le mutate esigenze di un pubblico sempre più numeroso e appassionato, composto da molti giovani. Siamo una Lega coesa, pur nelle fisiologiche diversità tra club, tutti con il forte desiderio di migliorare assieme e rifletterlo nelle singole società per valorizzare il nostro sport. Mai come ora “l’unione fa la forza” e proprio le regole di gioco della pallavolo ci insegnano che nessuno determina da solo un risultato”.