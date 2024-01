Numeri e curiosità alla vigilia di Mint Vero Volley Monza-Rana Verona

Verona, 23.01.2024

A distanza di pochi giorni dalla vittoria casalinga contro Catania, Rana Verona scende in campo per la sedicesima giornata stagionale, in programma domani alle ore 20.30. La squadra di Coach Stoytchev sarà protagonista sul campo della Mint Vero Volley Monza per quello che rappresenta uno scontro diretto in chiave Play Off. La truppa brianzola precede gli scaligeri in classifica di una sola lunghezza, occupando al momento la sesta posizione. Nella gara d’andata, anch’essa curiosamente giocata di mercoledì, furono i lombardi ad avere la meglio.

DICHIARAZIONI PRE-PARTITA

Massimo Eccheli (Mint Vero Volley Monza): “Ci aspettano due partite molto importanti questa settimana; in campionato la classifica tra la quarta e la sesta posizione è cortissima, quindi ogni match è fondamentale per cercare di muovere la classifica. Questo incontro arriva in un momento molto stressante della stagione, in cui si gioca ogni tre giorni e abbiamo poca possibilità di lavorare in settimana. Con Verona mi aspetto una partita molto combattuta, come sempre accade in SuperLega: mi aspetto un match non molto diverso da quello disputato all’andata”.

Radostin Stoytchev (Rana Verona): “Ovviamente c’è poco tempo per preparare la gara, ancora una volta molto importante dal punto di vista della classifica. Monza è la squadra che ha iniziato meglio di tutti la stagione e ha tenuto un livello molto alto fino ad oggi. Cachopa è il miglior palleggiatore del campionato al momento, sa gestire bene gli attaccanti. È una squadra con tanti giocatori esperti come Maar, Takahashi, Galassi. Io preferisco sempre guardare la nostra squadra e come lavoriamo noi. Non abbiamo ancora raggiunto il livello più alto, ma stiamo migliorando giornalmente. “

EX DI GIORNATA

Sono tanti i giocatori ad aver vestito la maglia di entrambe le compagini, di cui tre tra le fila di Rana Verona. Si tratta dello schiacciatore Donovan Dzavoronok, in terra brianzola per sei stagioni dal 2016 al 2022, del centrale Grozdanov, a Monza nel 2021/2022, e del palleggiatore Jovovic, alla Vero Volley tra il 2014 e il 2017. Sul fronte opposto, invece, ci sono Gaggini e Maar, che hanno abitato le mura scaligere rispettivamente nel 2022/2023 e nel 2017/2018. Lo scoutman veronese Roberto Di Maio, poi, ha fatto parte dello staff di Monza da 2011 al 2015.

PRECEDENTI

SuperLega 2021/2022 – Regular Season

Vero Volley Monza – Verona Volley 3-2

Verona Volley – Vero Volley Monza 3-1

SuperLega 2021/2022 – Play Off 5^ Posto

Vero Volley Monza – Verona Volley 3-1

SuperLega 2022/2023 – Regular Season

WithU Verona – Vero Volley Monza 3-0

Vero Volley Monza – WithU Verona 1-3

SuperLega 2022/2023 – Play Off 5^ Posto

WithU Verona – Vero Volley Monza 0-3

SuperLega 2023/2024 – Regular Season

Rana Verona – Mint Vero Volley Monza 1-3

POSSIBILI RECORD

Nella Stagione 2023/2024 Regular Season:

Gianluca Galassi – 11 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza);

Stephen Maar – 11 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza);

Eric Loeppky – 14 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza);

Rok Mozic – 14 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona);

Ran Takahashi – 17 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza);

Amin Esmaeilnezhad – 23 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona);

Arthur Szwarc – 25 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza);

Francesco Sani – 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona);

Gabriele Di Martino – 9 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza).

Nella Stagione 2023/2024 tutte le competizioni:

Rok Mozic – 11 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona);

Eric Loeppky – 14 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza);

Ran Takahashi – 2 punti ai 200 (Mint Vero Volley Monza);

Amin Esmaeilnezhad – 20 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona);

Stephen Maar – 30 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza);

Gabriele Di Martino – 4 punti ai 100 (Mint Vero Volley Monza);

Noumory Keita – 40 punti ai 100 (Rana Verona);

Gianluca Galassi – 5 attacchi vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza);

Arthur Szwarc – 7 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza);

Francesco Sani – 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona).

In carriera Regular Season:

Ran Takahashi – 14 punti ai 500 (Mint Vero Volley Monza);

Luca Spirito – 3 battute vincenti ai 100 (Rana Verona).

In carriera tutte le competizioni:

Gabriele Di Martino – 11 punti ai 1200 (Mint Vero Volley Monza);

Aidan Zingel – 13 attacchi vincenti ai 1500 (Rana Verona);

Stephen Maar – 13 attacchi vincenti ai 2100 (Mint Vero Volley Monza);

Aleks Grozdanov – 15 attacchi vincenti ai 500 (Rana Verona);

Arthur Szwarc – 15 attacchi vincenti ai 800, 5 battute vincenti ai 100 (Mint Vero Volley Monza);

Amin Esmaeilnezhad – 20 attacchi vincenti ai 200 (Rana Verona);

Leandro Mosca – 23 punti ai 700, 2 muri vincenti ai 200 (Rana Verona);

Noumory Keita – 33 punti ai 600, 30 attacchi vincenti ai 500 (Rana Verona);

Francesco Comparoni – 6 attacchi vincenti ai 200 (Mint Vero Volley Monza);

Donovan Dzavoronok – 6 punti ai 2500 (Rana Verona);

Francesco Sani – 8 punti ai 100, 21 attacchi vincenti ai 100 (Rana Verona);

Eric Loeppky – 8 punti ai 1000 (Mint Vero Volley Monza).

GLI ARBITRI DELL’INCONTRO

La direzione della gara è affidata a Stefano Cesare, che in questa stagione ha arbitrato Rana Verona in occasione del match interno contro Cisterna. Il fischietto della sezione di Roma sarà assistito da Cesare Amendola (2°) e David Kronaj (3°), mentre l’addetto al Video Check è Gianluca Fumagalli.

DOVE VEDERLA IN TV

L’incontro dell’Opiquad Arena che vede contrapposte la Mint Vero Volley Monza e Rana Verona sarà trasmesso in diretta e in esclusiva sulla piattaforma streaming Volleyball TV. I tifosi di Rana Verona hanno la possibilità di abbonarsi al portale con uno sconto del 20% inserendo il codice promo VERONA20 al momento del pagamento.