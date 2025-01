Rana Verona cede a Milano nella prima casalinga del 2025

Verona, 12.01.2025 – Nel primo impegno al Pala AGSM AIM del 2025, Rana Verona non riesce a strappare punti contro l’Allianz Milano, che prevale per 3 a 1 nello scontro diretto. Gli ospiti sbloccano il punteggio, gli scaligeri sfoderano una grande reazione, ma la compagine lombarda alza di nuovo i giri del motore e ha la meglio nei successivi due set, tornando a casa con l’intera posta nel sacco. Tra le file locali, Keita è stato il miglior realizzatore con 20 sigilli, due in più rispetto a Mozic, mentre Vitelli ha ben figurato a muro, fermando cinque volte i suoi ex compagni di squadra. L’opposto meneghino Reggers, invece, si è guadaagnato l’MVP di giornata grazie ai 22 punti realizzati. Domenica prossima, Verona sarà di scena al PalaPanini per la sfida a Modena.

Nel sestetto di partenza, Coach Stoytchev apporta qualche modifica, affidandosi a Spirito in cabina di regia, con Keita opposto. In banda confermati Mozic e Sani, mentre al centro c’è Vitelli a fare coppia con Zingel. D’Amico nel ruolo di libero.

La gara si apre con il muro timbrato di Vitelli, gli ospiti ribaltano, ma il centrale ex di turno blocca nuovamente gli avversari per il 3-2. Poi, dopo il lungolinea vincente di Keita, la truppa meneghina prova a staccarsi con Louati e il monster block di Porro (6-9). Milano cerca di mantenere il distacco di tre lunghezze trascinata dal francese, ma Vitelli si prende ancora la scena sia con un gran primo tempo che a muro (10-12). Spirito premia ancora in posto tre, con Zingel che va a segno (13-14). I padroni di casa agguantano il pari e lo mantengono grazie ai colpi timbrati da Sani (17-17). Reggers entra in serie al servizio e punisce sia dai nove metri che sottorete, portando il punteggio sul 19-23. Mozic annulla il primo set point, ma Louati chiude i conti sul 21-25.

Mozic dà il via alla seconda frazione, con Keita bravo a sfruttare una ricezione imprecisa avversaria. Kaziyski ridà subito slancio ai suoi, Keita va di potenza in lungolinea, poi Reggers colpisce ancora in battuta per il sorpasso (4-5). Gli scaligeri, però, restano in scia e invertono il trend con l’attacco a incrociare di Sani (7-6). La truppa di Piazza rimane aggrappata al punteggio, poi Mozic trova la diagonale stretta e Keita scarica di potenza per il più tre (12-9). Kaziyski guida il recupero dei lombardi e tra attacco e muro infila il pari, ma l’ace di Mozic riconsegna un margine di due punti agli uomini di nero vestiti (15-13). La fase di equilibrio prova a spezzare Keita, con un monster block da applausi che alza i decibel del palazzetto (19-16). Mozic si scatena in posto quattro e trova il mani out che vale il 21-17. Verona tiene il pallino del gioco e con il colpo del capitano si guadagnano quattro set point, con l’errore di Reggers al servizio che rimette la sfida in parità (21-25).

I biancoazzurri sbloccano la terza frazione con Reggers, Keita pareggia immediatamente, ma l’opposto ospite, ben servito da Porro, si scatena e piazza la sfera all’incrocio delle righe per il 5-8. Dopo il time-out, gli scaligeri riprendono fiducia: Vitelli ferma a muro Reggers, prima che Sani infili l’ace nella zona di conflitto per l’8-8. Le squadre rispondono colpo su colpo, poi gli ospiti tentano l’allungo, sempre con il solito Reggers, ma trovando la precisione di Kaziyski (12-15). Mozic suona la carica ai suoi, ma l’ace di Porro e i due primi tempi firmati Larizza spediscono i meneghini sul 15-21. Keita incrocia e cerca di tenere a galla i suoi, ma Reggers incrementa il divario e mette a terra la prima set ball, con Kaziyski che appone il sigillo sul parziale (17-25).

Keita apre le danze al ritorno sul taraflex, con Abaev schierato al posto di Spirito in regia. Anche Mozic va a segno, poi Kaziyski trova il varco giusto, seguito dal muro di Caneschi che vale il 4-4. Il tentativo di allungo degli scaligeri promosso da Keita viene smorzato dal muro di Reggers che ristabilisce l’equilibrio (7-7). Larizza replica a Mozic e Milano mette la testa avanti e l’ace di Reggers consegna il doppio vantaggio (10-12). Cortesia battezza il suo ingresso in campo con un gran primo tempo che tiene Verona aggrappata al punteggio (13-14). La pipe di Kaziyski, però, vale un margine di tre lunghezze di vantaggio per gli ospiti, incrementato dai due ace di fila di Louati (14-19). Cortesia mette la sfera in campo al servizio per due volte consecutive e ridà slancio agli scaligeri (17-19). Verona cerca di rimanere in scia, ma Milano tiene le distanze e con il muro di Louati chiude i giochi (20-25).

TABELLINO

Rana Verona-Allianz Milano 1–3 (21-25; 25-21; 17-25; 20-25)

Rana Verona: Abaev, Keita 20, Mozic 18, Sani 8, Cortesia 3, Zingel 1, D’Amico (L), Spirito, Jensen, Chevalier, Bonisoli, Vitelli 7, Zanotti, Padovani (L). All. Stoytchev

Allianz Milano: Porro 3, Reggers 22, Louati 16, Kaziyski 18, Caneschi 7, Schnitzer, Catania (L), Zonta, Barotto, Gardini, Otsuka, Piano, Larizza 6, Staforini (L). All. Piazza

Arbitri: Curto (1°), Caretti (2°), Cecconato (3°)

Addetto Videocheck: Gioia

Durata set: 26’; 28’; 23’; 29’; totale: 1h46’

Attacco: Rana Verona 52%; Allianz Milano 54%

Ricezione: Rana Verona 36%; Allianz Milano 54%

Muri: Rana Verona 7; Allianz Milano 10

Ace: Rana Verona 4; Allianz Milano 10

MVP: Ferre Reggers

Spettatori: 3629

di Damiano Beltotto