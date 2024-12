Gioventù per i Diritti Umani Internazionale offre materiale educativo gratuito sui 30 diritti.

La Giornata internazionale per l’abolizione della schiavitù viene commemorata il 2 dicembre di ogni anno. Questa giornata è un’opportunità per riflettere sulla persistente presenza della schiavitù moderna in tutto il mondo e sulla necessità di porre fine a questa grave violazione dei diritti umani.

La schiavitù è esistita in tutto il mondo per secoli, se non millenni. In passato, le persone venivano schiavizzate per motivi di razza, religione, nazionalità o per motivi economici. Nel XIX secolo, le società occidentali iniziarono a riconoscere la schiavitù come una violazione dei diritti umani. Ci vollero molte battaglie per la sua abolizione, ma alla fine il mondo si unì per bandirla.

La Giornata Internazionale per l’Abolizione della Schiavitù è una giornata mondiale dedicata a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla persistenza della schiavitù nel mondo moderno e a promuovere azioni per eliminarla completamente.

L’obiettivo finale di questa giornata mondiale è porre fine a ogni forma di schiavitù nel mondo e garantire la libertà e la dignità di tutte le persone.

L’educazione e la sensibilizzazione dell’opinione pubblica sono fondamentali per porre fine alla schiavitù moderna. L’educazione deve essere fornita ai lavoratori, ai datori di lavoro e alle comunità locali per aiutarli a riconoscere e prevenire la schiavitù moderna. La sensibilizzazione dell’opinione pubblica è essenziale per aumentare la consapevolezza sul problema e spingere i governi a prendere misure concrete.

Gioventù per i Diritti Umani Internazionale (YHRI) è un’organizzazione non a scopo di lucro fondata nel 2001, affiliata all’associazione Uniti per i Diritti Umani, che ha come obiettivo quello di insegnare ai giovani di tutto il mondo i diritti umani, in particolare la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, in modo che diventino sostenitori della tolleranza e della pace. YHRI è ora cresciuta in un movimento globale di individui, gruppi e leader nazionali e comunitari che stanno diffondendo il messaggio di ciò che sono i diritti umani e di come implementarli e proteggerli.

Gioventù per i Diritti Umani Internazionale fornisce materiale didattico sui diritti umani per le scuole e al di fuori dei tradizionali contesti educativi. Con l’obiettivo di raggiungere i giovani provenienti da diversi background, i materiali di YHRI fanno appello a persone di tutte le generazioni. Dall’insegnamento dei diritti umani attraverso conferenze e convegni a gruppi di hip-hop e danza, il messaggio si diffonde così in tutto il mondo.

I volontari di Gioventù per i Diritti Umani credono che al giorno d’oggi, più che mai, “I diritti umani devono essere resi una realtà, non un sogno idealistico”, come scrisse l’umanitario L. Ron Hubbard, per questo motivo invitano a visitare il sito it.youthforhumanrights.org e ordinare gratuitamente il materiale educativo sui diritti umani.