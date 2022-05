Dalla Provenza a Verona. Il primo scambio culturale del post pandemia

Dalla Provenza a Verona, per uno scambio culturale oltre che scolastico.

Il primo che torna in Municipio dopo la pandemia.

Questa mattina, a Palazzo Barbieri, l’assessore alle Politiche giovanili ha incontrato un gruppo di ragazzi del Lycée de la Méditerranée, istituto francese di La Ciotat, una cittadina vicina a Marsiglia.

Una ventina di studenti, accompagnati dai professori, sono ospiti dei coetanei del Liceo Carlo Montanari, che a loro volta, a breve, si recheranno in Francia.

Tra le mura scaligere fino a sabato 21 maggio, la classe visiterà in questi giorni i principali monumenti. L’Arena, Casa di Giulietta, alla scoperta della storia cittadina, passando dagli angoli più nascosti, scorci unici che Verona riserva ai visitatori più attenti e curiosi. Compresa la sosta in Municipio, per vedere le sale dove scorre la vita amministrativa.

“Una delle cose più belle di questa ritrovata normalità – ha detto l’assessore alle Politiche giovanili, incontrando gli studenti – è vedere nuovamente le scolaresche nelle nostre piazze. Tutti questi giovani che provengono dal resto d’Italia, ma anche da tanti Paesi del mondo, ci riempiono il cuore di speranza. Era a loro che pensavamo quando le restrizioni erano pesanti e difficili da accettare, oggi siamo felici di tornare a spalancare loro le porte della città”.

