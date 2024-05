Il Pindemonte “diploma” 24 nuovi esperti in buste paga

Verona, 8 maggio 2024.

“Neo-diplomati” in buste paga. Sono gli studenti dell’Istituto Tecnico Commerciale Lorgna-Pindemonte, indirizzo Amministrazione, Finanza e Marketing, formati per diventare a tutti gli effetti “addetti alle buste paga”. “Si tratta delle competenze riconosciute al termine di un Pcto (percorso per le competenze trasversali e per l’orientamento) triennale, di 200 ore, unico in Italia –spiega il Presidente Giuseppe Riello- e che coinvolge ragazzi di terza, quarta e quinta superiore. Questo percorso è frutto della fattiva collaborazione tra la Camera di Commercio di Verona, l’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro-Unione Provinciale di Verona, l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Verona e l’Ufficio Scolastico Provinciale e ieri si è conclusa la seconda edizione con la consegna degli attestati che i diplomandi potranno spendere nel curriculum vitae”.

“Questo progetto nasce da una proposta dell’Associazione Nazionale Consulenti del Lavoro di Verona – ha spiegato Massimiliano Zanetti che la presiede – per rispondere ad una specifica richiesta di profilo molto ricercato dagli studi professionali, ma di difficile reperimento sul mercato del lavoro. E’ un percorso concreto, tanto che numerosi studenti che hanno partecipato alla scorsa edizione hanno ricevuto fin da subito proposte di lavoro”.

“Gli studenti hanno ricevuto una specifica formazione tecnico-contabile per la predisposizione delle buste paga -ha aggiunto Lorenza Dalla Tezza, Dirigente scolastico dell’Istituto Tecnico Commerciale Lorgna-Pindemonte- curata sia da docenti sia da consulenti del lavoro e che si è sviluppata prima in aula e poi negli studi professionali, dove si è conclusa la fase operativa del percorso, nel rispetto ed in linea con i programmi ministeriali scolastici”.

Il progetto si è completato con il riconoscimento, da parte di una Commissione presieduta dalla Camera di Commercio, delle competenze acquisite, attraverso il rilascio di un’attestazione di “addetto buste paga” agli studenti del quinto anno che hanno superato un apposito esame scritto.

“Il progetto di sviluppo dell’orientamento al lavoro e alle professioni a Verona è ormai consolidato –ha sottolineato Pietro Scola Segretario Generale facente funzioni della Camera di Commercio di Verona– grazie alla stretta e sinergica collaborazione che si è creata tra i soggetti coinvolti, dall’Ufficio Scolastico Provinciale, alle scuole, agli ordini professionali e agli operatori economici.

Un ringraziamento particolare va a Vecomp S.p.A. SB, impresa veronese leader in soluzioni informatiche, che durante il progetto ha ospitato gli studenti e ha offerto loro l’opportunità di lavorare con strumenti hardware e software all’avanguardia e di vivere dinamiche organizzative concrete.