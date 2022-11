Aeronautica Militare: presentato il Calendario del Centenario

Un’opera editoriale molto suggestiva e ricca di contenuti artistici come si conviene per una ricorrenza giubilare. Questa la cifra del Calendario 2023 che l’Aeronautica Militare ha recentemente presentato presso l’aeroporto dell’Urbe, alla presenza del Sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, Generale di Squadra Aerea Luca Goretti, e di numerose ospiti.

“Da cento anni i velivoli della Regia Aeronautica, prima, e dell’Aeronautica Militare poi, solcano i cieli di tutto il mondo – ha commentato il Generale Goretti – Aeroplani di ogni specialità, dalle caratteristiche e soluzioni tecnologiche sempre all’avanguardia, pilotati da strepitosi uomini e donne che hanno portato il loro contributo a tinte forti, a volte tragiche, nell’appassionante trama del progresso aeronautico e spaziale, tessuta giorno dopo giorno con grandi imprese ma anche con la silenziosa abnegazione della quotidianità dei naviganti, dei tecnici e degli specialisti, ispirata dai valori e dalla passione che ci appartengono e che portiamo, e porteremo sempre, nel nostro cuore.” […] La nostra è una Forza Armata che guarda al futuro, potremo aver cambiato organizzazione, struttura, uomini, ma la passione no, non è mai cambiata, è rimasta immutata nel corso di questi 100 anni di vita”.

Le dodici illustrazioni d’autore di questa opera, create dai designer Alessandro Trombin e Massimo Borrelli, raccontano le tappe significative dell’evoluzione dell’AM proponendo i suoi velivoli più iconici: dagli Idrovolanti S.55 delle Crociere Atlantiche all’MC-39 della Coppa Schneider; dal primo velivolo jet DH-100 Vampire all’F-104, passando per l’F.84, il Fiat G.91 e il Tornado; dal Br.1150 Atlantic al C-130H. Protagonisti sono anche gli elicotteri, dall’HH-3F agli AB-212, fino ad arrivare ai velivoli che oggi esprimono il Potere Aerospaziale dell’AM: dall’Eurofighter, spina dorsale della Difesa Aerea nazionale e della NATO, all’F-35, velivolo di quinta generazione che rappresenta lo stato dell’arte della tecnologia aeronautica internazionale.

Oltre alle affascinanti immagini, attraverso le pagine del Calendario gli appassionati potranno accedere a una serie di contenuti multimediali, realizzati con materiale proveniente dagli archivi storici dell’AM, utilizzando il QR code presente su tutti i mesi del Calendario.

Il Calendario 2023 dell’AM è inserito nell’ambito del progetto “Un dono dal cielo per AIRC”. Per ogni calendario acquistato, l’AM devolverà €1 in favore di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, i fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di macchinari per la ricerca oncologica molecolare di ultima generazione di IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare di Fondazione AIRC.

La collaborazione con Giunti Editore renderà possibile la distribuzione del Calendario 2023 del Centenario AM attraverso la capillare rete di librerie, con oltre 250 punti vendita GIUNTI AL PUNTO, rendendo il calendario disponibile in tutta Italia agli appassionati e al più vasto pubblico. Inoltre, a partire dal mese di dicembre sarà possibile acquistare il calendario anche attraverso l’Official Store dell’AM su Amazon oppure consultando il sito www.aeronautica.difesa.it.

di Francesco De Simone