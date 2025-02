Il 3° Stormo e ADMO per la sensibilizzazione alla donazione di midollo osseo

Concluso al 3° Stormo dell’Aeronautica Militare il primo incontro di sensibilizzazione e informazione sulla donazione di midollo osseo; un primo passo per la collaborazione tra l’Ente e l’Associazione Donatori del Midollo Osseo (ADMO) Veneto (WWW.ADMOVENETO.IT).

L’evento, che ha avuto luogo all’interno del sedime Villafranchese, ha visto la partecipazione attiva del personale dello Stormo, con l’intento di creare una rete di donatori fondamentale per la raccolta delle cellule staminali, spesso unica soluzione di cura per gravi patologie del sangue come leucemie, linfomi e melanomi.

Durante l’incontro, una volontaria di ADMO ha spiegato l’importanza della donazione, sottolineando che quello che per molti è una semplice donazione per la ricerca è un grande gesto. Infatti, con un semplice prelievo di sangue o di saliva è possibile iscriversi nel Registro Nazionale Donatori di Midollo Osseo (IBMDR), contribuendo così a salvare vite umane.

Il Colonnello Francesco Russo, Comandante del 3° Stormo, ha espresso la propria soddisfazione per l’iniziativa, affermando: “È fondamentale che ciascuno di noi faccia la propria parte per il bene della comunità”. Un pensiero che accomuna le donne e gli uomini in azzurro nella missione affidata dalla Forza Armata.

Il 3° Stormo ha voluto nuovamente sottolineare il suo impegno non solo come unità logistica al servizio del potere aerospaziale, ma anche come partner attivo e solidale nella vita quotidiana della comunità villafranchese. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso una relazione sempre più forte tra l’Ente e il territorio, sensibilizzando il personale e la comunità verso un tema di vitale importanza.