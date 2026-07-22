3° Stormo: passaggio di consegne tra il Colonnello Francesco Russo e il Colonnello Mauro Manti

Il Generale di Brigata Massimo Cicerone presiede la cerimonia di avvicendamento al Comando del Reparto di Villafranca

Nel novantacinquesimo anniversario della costituzione del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare di Villafranca, giovedì 16 luglio, si è svolta la cerimonia di avvicendamento al Comando tra il Colonnello Francesco Russo, Comandante uscente, e il Colonnello Mauro Manti, che gli è subentrato alla guida dello Stormo.

La cerimonia, presieduta dal Capo del Servizio dei Supporti del Comando Logistico dell’Aeronautica Militare, Generale di Brigata Massimo Cicerone, si è svolta alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, dei Gonfaloni della Città e della Provincia di Verona e dei Comuni di Villafranca di Verona e Sommacampagna, dei Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, dei rappresentanti del mondo imprenditoriale e dell’industria e del personale militare e civile del Reparto.

Il tradizionale passaggio della Bandiera di Guerra ha sancito ufficialmente il trasferimento delle responsabilità di Comando, nel segno della continuità dei valori e della tradizione che, da novantacinque anni, contraddistinguono il 3° Stormo.

Nel suo intervento di commiato, il Colonnello Russo ha ripercorso i due anni trascorsi alla guida del Reparto, ricordando il consolidamento delle capacità operative, i traguardi raggiunti in ambito NATO, l’investimento nella formazione e nell’innovazione e il rafforzamento del legame con il territorio.

«Il 3° Stormo è uno strumento di politica estera e di difesa del nostro Paese. Ci siamo sempre fatti trovare pronti ad assolvere la nostra missione con orgoglio, entusiasmo, capacità e spirito di autentico sacrificio, preferendo sempre l’essere al sembrare.» Rivolgendosi agli uomini e alle donne dello Stormo, il Comandante uscente ha poi espresso il proprio ringraziamento per il lavoro svolto: «Siete stati per me una fonte di ispirazione. Vi ammiro per quello che fate e, soprattutto, per come lo fate.»

Nel suo primo intervento da Comandante del 3° Stormo, il Colonnello Mauro Manti ha espresso l’emozione e l’orgoglio per il nuovo incarico, delineando una visione fondata sullo sviluppo capacitivo, sull’innovazione tecnologia e sulla prontezza operativa del Reparto. «Immagino un 3° Stormo che sia pietra angolare tra territorio, istituzioni, industria di settore, mondo accademico e della ricerca e comunità militare.» Ha inoltre evidenziato come la crescita del Reparto passi innanzitutto attraverso la valorizzazione del personale, definito la risorsa più preziosa su cui investire in termini di formazione, addestramento e senso di appartenenza.

Nel suo intervento conclusivo, il Generale di Brigata Massimo Cicerone, già Comandante del 3° Stormo, ha sottolineato il significato dell’avvicendamento nell’anno del 95° anniversario del Reparto: «Oggi non assistiamo soltanto all’avvicendamento tra due Comandanti, ma al rinnovarsi di una tradizione di eccellenza che da quasi un secolo viene custodita da generazioni di donne e uomini accomunati dagli stessi valori e dallo stesso spirito di servizio.» Rivolgendosi al Colonnello Russo, il Capo del Servizio dei Supporti ha ringraziato il Comandante uscente per aver guidato il Reparto in una fase particolarmente impegnativa, consolidandone il ruolo quale pilastro della logistica operativa dell’Aeronautica Militare, mentre al Colonnello Manti ha assicurato il pieno sostegno nel guidare lo Stormo verso le sfide future.

La cerimonia si è conclusa con il richiamo al motto del Reparto, “Ovunque. Sempre.”, definito dal Generale Cicerone «non soltanto un motto, ma una promessa», sintesi dell’identità di uno Stormo che, da novantacinque anni, garantisce il supporto operativo e logistico alle missioni dell’Aeronautica Militare in Italia e nei teatri operativi internazionali.