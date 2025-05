Solidarietà e sport al 3° Stormo dell’Aeronautica Militare: 200 studenti in “Corsa contro la Fame”

Mercoledì 14 maggio, la base del 3° Stormo dell’Aeronautica Militare di Villafranca di Verona ha ospitato la “Corsa contro la Fame”, iniziativa benefica che ha visto protagonisti circa 200 studenti dell’Istituto Comprensivo Statale “Cavalchini Moro” della città. L’evento, promosso dall’organizzazione umanitaria Azione contro la Fame, è nato con l’obiettivo di sensibilizzare i più giovani sul tema della malnutrizione e raccogliere fondi a sostegno dei bambini della Costa d’Avorio.

Ai blocchi di partenza, i ragazzi delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Cavalchini Moro”, che, giro dopo giro, hanno contribuito concretamente alla causa. Grazie a un “passaporto solidale”, gli studenti hanno raccolto donazioni proporzionali alla distanza percorsa, coinvolgendo famiglie e comunità in azioni concrete di sostegno. La “Corsa contro la Fame” è un progetto didattico internazionale che unisce sport e solidarietà in un percorso educativo culminante in una corsa simbolica.

La manifestazione si è svolta alla presenza di autorità militari e civili, a testimonianza della collaborazione ormai consolidata tra la base veronese dell’Aeronautica Militare e il territorio. Il 3° Stormo, da oltre settant’anni punto di riferimento per Villafranca, ha ribadito così il proprio ruolo di attore sociale attivo, vicino ai giovani e promotore di iniziative rivolte al bene comune.

La partecipazione all’iniziativa si inserisce nella più ampia missione istituzionale dello Stormo, che da anni opera anche in contesti di emergenza nazionale, in sinergia con il Dipartimento della Protezione Civile e il Ministero della Difesa. Un esempio concreto di come lo spirito di servizio dell’Aeronautica Militare si estenda ben oltre i confini delle operazioni, abbracciando anche il quotidiano delle comunità in cui opera.