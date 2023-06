Da Verona a Hollywood

Il nostro Gabanizza vince all’importante premio cinematografico californiano Accolade Competition

Verona, Italia, 5 giugno 2023

Lorenzo Gabanizza, pluripremiato musicista, compositore e attore veronese, ha vinto un prestigioso Award of Merit da The Accolade Global Film Competition. Il premio è stato assegnato a Gabanizza per la sua emozionante interpretazione nel cortometraggio I don’t want to live without you, che è anche il videoclip del nuovo singolo realizzato dal poliedrico artista veronese. I don’t want to live without you è un cortometraggio molto evocativo, dai toni crepuscolari e dal sorprendente finale agrodolce. “Una storia d’amore, o una storia di fantasmi, sta al pubblico decidere”, ha detto Lorenzo a riguardo. Con lui recitano la pluripremiata attrice italiana Martina Sacchetti, nota sul grande schermo e in teatro, selezionata per un Master of Arts in Theatre (Visual Language of Performance) presso la University of the Arts di Londra; e la leggenda musicale britannica multiplatino Jeff Christie, che ha scritto il grande successo Yellow River, inclusa da Alfonso Cuàron per il suo film vincitore dell’Oscar: Roma. Le riprese sono state girate nel Regno Unito e in Italia. Dietro la macchina da presa nel Regno Unito, Jonathan Straight, presentatore televisivo, fotografo, scrittore e filantropo con un curriculum impressionante.

“Sono onorato e commosso da questo premio al merito. Sono relativamente giovane in questo campo, anche se ho sempre desiderato recitare, parallelamente alla mia carriera musicale; e sai, è commovente ricevere un riconoscimento da qualcuno come la giuria del concorso Accolade, che lavora da 20 anni con star del calibro di Ron Howard. Significa tantissimo per me.”

Lorenzo Gabanizza

L’Accolade Competition riconosce e premia i professionisti del cinema, della televisione, della videografia e dei nuovi media che mostrano risultati eccezionali nella creatività e coloro che con le proprie opere contribuiscono ad un profondo cambiamento sociale. Le opere in gara sono giudicate da professionisti altamente qualificati nel settore cinematografico e televisivo. Informazioni sul riconoscimento e un elenco dei vincitori recenti sono disponibili su www.accoladecompetition.org.

Nel vincere all’Accolade Competition, Lorenzo Gabanizza si unisce ai ranghi degli altri nomi di alto profilo premiati al Festival, tra cui la produzione vincitrice dell’Oscar di The Lady in Number Six, di Malcolm Clarke, il talentuoso Dave Bossert della Disney per il suo breve documentario, The Tunes Behind The Toons, il veterano dell’industria hollywoodiana Ron Howard per When You Find Me; William Shatner (il famoso capitano Kirk), Donald Sutherland e Andy Garcia.

Rick Prickett, che presiede il Festival, ha detto questo sugli ultimi vincitori: “The Accolade non è un premio facile da vincere. Le iscrizioni provengono da tutto il mondo, da potenti aziende del settore cinematografico a straordinari nuovi talenti. Il nostro riconoscimento aiuta a stabilire lo standard professionalità e creatività. I giudici sono stati molto soddisfatti dell’eccezionale qualità dei lavori ricevuti. L’obiettivo di The Accolade è aiutare i vincitori a ottenere il riconoscimento che meritano“.