Festival Internazionale di Musica del Veneto 2024: da Asiago a Portobuffolè cinque concerti di grandi compositori, da Vivaldi a Puccini a Nino Rota

(Arv) Venezia 30 set. 2024

Parte da Asiago il cartellone di ottobre del Festival internazionale di musica del Veneto, la rassegna di grandi concerti promossa dall’associazione Musica & Cultura con il supporto organizzativo del Consiglio regionale del Veneto e la partecipazione di una quarantina di Comuni del Veneto. Mercoledì 2 ottobre, nella chiesa di San Rocco, in corso IV Novembre, l’Orchestra d’archi del Veneto riproporrà “Le quattro stagioni” di Antonio Vivaldi, con Enzo Ligresti, apprezzato maestro del conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, nel ruolo di violino solista e concertatore (ore 16). Il festival prosegue con i galà lirici dedicati a Puccini, nel centenario nel compositore toscano: sabato 12 ottobre, alle ore 21, il recital lirico “Puccini, cent’anni d’amore” andrà in scena a Vigonza (Padova), nel teatro comunale Quirino De Giorgio (ore 21); sabato 19 ottobre le arie pucciniane risuoneranno nell’auditorium dell’Istituto Canossiano di Feltre (via Montegrappa 1, ore 21). Sabato 26 ottobre, ad Arsiero (Vicenza), nel teatro Don Bosco il trio composto da Luca Lucchetta (clarinetto), Francesco Martignon (violoncello) e Gianluca Sfriso (pianoforte) reinterpreterà le musiche di Nino Rota, autore di celeberrime colonne sonore per film di Fellini, Visconti, Zeffirelli e Coppola (ore 21). Domenica 27 ottobre il Festival di musica del Veneto arriva nel borgo medievale di Portobuffolè (Treviso), a conclusione della 24esima Rassegna dei vini del Piave e Livenza: il maestro bavarese Johannes Skudlik, direttore d’orchestra e iniziatore e direttore artistico di affermati Festival europei di musica classica, proporrà brani del proprio repertorio sulle tastiere dell’organo del duomo di San Marco (ore 16.30). Il Festival internazionale di musica del Veneto prosegue fino a dicembre con altri nove concerti in altrettante località venete, con la media partnership di Rai Radio 3.