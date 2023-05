Music 4 the Next Generation, il Teatro Ristori di Verona ospita la semifinale del 9 giugno:16 giovani band si sfideranno per l’accesso alla finalissima di Trento

I gruppi under 35 si esibiranno davanti alla giuria composta da Malika Ayane, Alberto Martini e Gegè Telesforo: i migliori 5 parteciperanno all’ultimo appuntamento del 1° luglio a Trento

Cresce l’attesa per la semifinale della nuova edizione di Music 4 the Next Generation. L’appuntamento è per venerdì 9 giugno, a partire dalle 20, al Teatro Ristori di Verona. Davanti a una giuria d’eccezione – composta da Malika Ayane, Alberto Martini e Gegè Telesforo – si sfideranno 16 giovani band che nei mesi scorsi hanno raccolto la sfida di reinterpretare in chiave moderna un brano della tradizione musicale classica. Al termine dell’evento, aperto al pubblico, verranno decretati i 5 gruppi che disputeranno la finale in programma il 1° luglio a Trento.

Le band semifinaliste, composte da musicisti under 35 provenienti da diverse città italiane, potranno quindi farsi conoscere dal pubblico esibendosi sul prestigioso palco del Ristori, dopo aver già superato la prima scrematura della giuria tecnica, che ha selezionato 16 gruppi sui 21 partecipanti (il regolamento ne prevedeva 15, ma due sono risultati a parimerito).

A partecipare alla semifinale saranno Angelae (Padova), Avios Duo (Mantova), Cohors (Mantova/Vicenza), EEF (Pesaro/Ancona), IL PALESECHEAMO & Gloria Riggio (Trento), Innesto radicale (Trento/Bolzano), Lorenzo Bellini Quartet (Treviso/Padova/Trento), Melted piano (Verona/Venezia), Nenis Duo (Vicenza), Riformata Banda del Matese (Padova), Şerefe (Verona), St. Bellamy (Verona), Stigma (Trento), The Mask (Trento/Bolzano), Timbreroots (Bolzano), TreBrass (Verona).

L’iniziativa – promossa da Fondazione Cariverona, Fondazione Caritro, Fondazione Cassa di Risparmio di Bolzano, Fondazione Cariparo, con il sostegno delle Fondazioni di Jesi, Banca del Monte di Rovigo, CR Fabriano e Cupramontana – mette in palio un premio da 10mila euro per il primo classificato e da 5mila euro per i quattro secondi. Gli enti promotori potranno, inoltre, offrire alle cinque band finaliste l’opportunità di partecipare ai concerti organizzati nei territori di riferimento. I biglietti di ingresso alla semifinale sono disponibili gratuitamente sul sito www.m4ng.it.