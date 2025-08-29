Close Menu
    Meteo, ancora instabilità sul Veneto. Allerta gialla per temporali in tutta la regione. Criticità idraulica lungo l’Adige con possibile superamento dei livelli di guardia a Verona

    Protezione Civile Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 29 agosto 2025 

    Il meteo regionale prevede per il pomeriggio di oggi, venerdì 29 agosto, una nuova fase di instabilità con probabili rovesci e temporali sparsi che localmente potranno risultare anche forti, specie su Prealpi e pianura.

    Sabato mattina, fino alle prime ore del pomeriggio, il tempo sarà a tratti instabile con possibili rovesci sparsi e locali temporali, in successivo diradamento ed esaurimento; non sono esclusi locali fenomeni intensi. Domenica 31 tornerà il bel tempo, senza precipitazioni. 

    In considerazione di queste previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato l’allerta gialla (fase di attenzione) per temporali su tutto il territorio regionale, e per criticità idrogeologica su tutti i bacini del Veneto eccetto VENE-C (Adige-Garda e Monti Lessini) e VENE-D (Po, Fissero-Tartaro-CanalBianco e Basso Adige). Questa allerta sarà valida dalle 14 alla mezzanotte di oggi.

    Inoltre, è dichiarata la fase di attenzione su VENE-C per criticità idraulica fino alle ore 14 di sabato 30 agosto a causa dell’innalzamento dei livelli idrometrici del fiume Adige con probabile superamento del primo livello di guardia nella sezione di Verona. 

    Saranno possibili l’innesco di frane superficiali e colate rapide sui settori montani, pedemontani, collinari delle zone in allerta; l’innalzamento dei livelli della rete idrografica secondaria e il rigurgito dei sistemi di smaltimento delle acque piovane con allagamenti di locali interrati e/o sottopassi. Lo scenario sarà caratterizzato da fenomeni intensi e in rapida evoluzione. Nelle zone in allerta idraulica potrà verificarsi l’innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua principali, con probabile superamento della prima soglia idrometrica generalmente contenuto all’interno dell’alveo. 

