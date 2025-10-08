1,85 milioni di euro per la soppressione di passaggi a livello. De Berti: “Prosegue l’impegno della Regione per una rete ferroviaria più sicura ed efficiente in Veneto”

Venezia, 8 ottobre 2025

“Prosegue l’opera di miglioramento della sicurezza e dell’efficienza della rete ferroviaria regionale. Le risorse stanziate, pari a 1,85 milioni di euro, consentiranno di eliminare diversi passaggi a livello e di migliorare la viabilità in punti strategici del territorio veneto lungo le linee Verona-Rovigo, Treviso-Portogruaro e Bassano-Padova e, in particolare, nei Comuni di Fratta Polesine, Badia Polesine (Ro), Pramaggiore (Ve), Tombolo (Pd). Una serie di interventi attesi dal territorio, che rientrano nel Protocollo d’Intesa tra la Regione del Veneto e Rete Ferroviaria Italiana e che mirano a migliorare la sicurezza della circolazione, ridurre i tempi di percorrenza e aumentare la qualità del servizio a beneficio di cittadini e pendolari. Ringrazio i Comuni interessati, Rfi e Veneto Strade per la collaborazione e l’impegno condiviso per questo ulteriore passo avanti verso un Veneto più connesso, sicuro e con infrastrutture moderne al servizio dei cittadini e delle imprese”.

Lo ha detto la Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture, Elisa De Berti, con riferimento al provvedimento con il quale la Giunta regionale ha stanziato 1.850.000 euro per la soppressione dei passaggi a livello e per il miglioramento della viabilità lungo la linea ferroviaria Verona-Rovigo, nei Comuni di Fratta Polesine (Ro), al km 90+610, via Campagnavecchia, e di Badia Polesine (Ro) al km 74+792, via Masetti Bassi, e al km 76+090, via Cavallo; lungo la Treviso-Portogruaro, nel Comune di Pramaggiore (Ve) al km 44+690, via Boa; lungo la Bassano-Padova, nel Comune di Tombolo (Pd) al km 18+740, via Campolongo.