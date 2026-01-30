700 trapianti di polmone a Padova. Stefani, “Primi in Italia ed esempio nel mondo. Scritta una pagina di storia della trapiantologia”

Venezia, 30 gennaio 2026

“La trapiantistica padovana ha visto scrivere questa notte una nuova pagina di storia. Rivolgo con gratitudine i miei complimenti al Professor Andrea Dell’Amore a tutta l’equipe della Chirurgia Toracica dell’Azienda Ospedale Università di Padova, che hanno raggiunto lo straordinario traguardo dei 700 trapianti di polmone eseguiti, proseguendo con capacità cliniche e organizzative sulla strada tracciata dal compianto Professor Federico Rea”.

Lo dice il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, esprimendo le sue congratulazioni per l’esecuzione a Padova del settecentesimo trapianto di polmone.

“Dal 2018 – ricorda Stefani – Padova si conferma ogni anno come il centro di Chirurgia Toracica che esegue il maggior numero di trapianti di polmone in Italia, un intervento che, tra l’altro, presenta aspetti di grande complessità. Siamo di fronte a chirurghi che fanno scuola non solo in Italia e che rappresentano una delle perle della preziosa collana di eccellenze della sanità veneta. Non a caso – prosegue il Presidente – la UOC dell’Azienda continua ad essere un punto di riferimento non solamente per il Veneto, ma per l’intero Paese ed anche a livello internazionale, sia per i trapianti di polmone che per le neoplasie. Questi eccezionali risultati del Centro di Padova sono ottenuti grazie a una squadra multidisciplinare dedicata e fortemente motivata che comprende non solamente chirurghi, ma anche anestesisti, pneumologi, patologi, immunologi, cardiologi, radiologi, fisiatri, fisioterapisti, infermieri, perfusionisti supportati dall’Azienda e dall’Università che credono ed investono quotidianamente nell’attività trapiantologica. A tutti loro va la nostra gratitudine per le 700 vite salvate, assieme a un profondo grazie alle organizzazioni del volontariato che operano con impegno e grande umanità nel settore del procurement”.