Al via le riprese del tv movie Tempi Supplementari. Zaia: “Il mondo del cinema non può più fare a meno del Veneto. La nostra Regione si conferma un set naturale inimitabile”

Venezia, 15 luglio 2025

“Con l’inizio delle riprese del tv movie Tempi Supplementari, il Veneto si conferma terra di cinema, di paesaggi straordinari e di storie capaci di emozionare e ispirare. Questo nuovo progetto televisivo, girato interamente tra Feltre, Arsiè, Pedavena, Sovramonte, Alpago e Asiago, porta sullo schermo una storia di sport, riscatto e seconde possibilità, valori che parlano anche alla nostra identità veneta”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta il primo ciak del film tv diretto da Ago Panini e interpretato da Giuseppe Zeno, Clotilde Sabatino, Alvise Marascalchi e altri giovani talenti.

“Ringrazio la nostra Veneto Film Commission e Pepito Produzioni – prosegue Zaia – per aver scelto ancora una volta il Veneto come set d’elezione e per il lavoro di promozione di un modello produttivo sostenibile. Il cinema e l’audiovisivo sono settori strategici anche dal punto di vista economico e occupazionale, oltre che culturale. E quando raccontano storie inclusive e profondamente umane, come quella di Tempi Supplementari, diventano anche uno strumento di riflessione sociale e di crescita collettiva”.

“Continuiamo a investire con convinzione – conclude il Presidente – nella promozione della nostra terra come luogo ideale per raccontare il presente e costruire un futuro fatto di talento, bellezza e opportunità. Sembra ormai che il mondo del cinema non possa più fare a meno del Veneto, e l’arrivo di Emily in Paris ne è solo l’ultimo esempio. La nostra terra si conferma un set naturale inimitabile, uno scrigno inesauribile di bellezze, storia, cultura e fascino che siamo sempre pronti ad aprire e condividere con chi vuole raccontare storie capaci di incantare il mondo intero”.