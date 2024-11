Approvata in Consiglio regionale la maxi variazione di bilancio: legge già pubblicata sul BUR per finanziare anche la cultura. Calzavara, “Sempre più un bilancio ‘just in time’ con efficienza della spesa e niente aumenti Irpef, unica Regione in Italia”

Venezia, 28 novembre 2024

L’importante passaggio in Consiglio regionale della maxi variazione di bilancio, provvedimento strategico per dare immediata attuazione alle misure previste, è già stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale Regionale (BUR) rendendo così subito operative le strutture regionali.

“Come ricordato in aula, cultura, enti locali e sociale beneficiano di un ammontare complessivo di 3,5 milioni di euro per le nuove iniziative rilevate in corso d’anno – spiega l’assessore al Bilancio, Francesco Calzavara -. A completare il percorso, oggi la Giunta ha approvato autonomamente una ulteriore variazione di bilancio all’interno dei macro aggregati per missione e programmi di spesa che ha consentito di aggiungere 497.143,03 euro per la promozione dei colli veneti, per lo spettacolo dal vivo, per il funzionamento della protezione civile, oltre a contributi a favore di Anci e Upi. Inoltre, nella prossima seduta di Giunta regionale, fissata per martedì 3 dicembre, sarà approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento, provvedimento consequenziale e indispensabile che conclude il ciclo di variazione approvato con tempistiche straordinarie dal Consiglio regionale”.

“Grazie a una puntuale verifica e revisione dei margini correnti di bilancio, siamo riusciti a recuperare importanti spazi finanziari – prosegue l’Assessore Calzavara –. Questa variazione ci permette di chiudere il 2024 con tutte le iniziative previste già cantierate, garantendo l’equilibrio tra entrate e uscite, senza introdurre nuove tasse. Si conferma così la capacità della Regione di avere una visione strategica, di pianificare e di attuare misure concrete. Ormai si tratta di un processo integrato di Bilancio “just in time”, con efficientamento della spesa che ci consente, anche in tempi difficili per la Finanza pubblica quali quelli che stiamo attraversando, di scongiurare la maggiorazione dell’addizionale regionale Irpef. Siamo così sempre l’unica Regione in Italia”.

La maxi variazione di bilancio si inserisce in un bilancio di previsione che supera i 18 miliardi di euro, rafforzando ulteriormente il sostegno a progetti che promuovono lo sviluppo culturale e sociale del territorio, in linea con gli obiettivi di efficienza e sostenibilità economica della Regione.

Un risultato significativo, reso possibile grazie al lavoro congiunto e all’efficace collaborazione tra Consiglio e Giunta, che assicura risposte tempestive alle esigenze del territorio e dei cittadini.