Autonomia. Pronta la discussione in aula. Zaia, “Ogni passo avanti avvicina il traguardo, che realizza quanto chiesto da 2 milioni 273 mila veneti nel 2017”

Venezia, 14 dicembre 2023

“La prevista calendarizzazione dell’autonomia nella discussione parlamentare di gennaio, citata oggi del ministro Calderoli, conferma che continuano i passi in avanti per la riforma. Ogni passaggio, che può apparire tecnico ma necessario per l’ossatura della riforma, ci avvicina al traguardo. La calendarizzazione dei lavori, che dovrebbe essere ufficializzata con la ripresa dei lavori del Senato all’inizio del nuovo anno, conferma la concretezza del percorso intrapreso e la serietà di questo Governo nel portare avanti il progetto autonomista. Il Veneto sta seguendo con attenzione, e con gratitudine, questo lavoro del Ministro Calderoli, della Premier Meloni, dell’intera compagine di Governo”.

Lo dichiara il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, alla notizia che il Ministro per gli Affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, a margine del suo intervento odierno ad Atreju, ha ipotizzato l’8 gennaio come data per portare in aula al Senato il dibattimento sulla legge di riforma dell’autonomia.

“Posso confermare che nel nostro territorio l’attesa per l’approvazione di questa riforma, che sarà epocale, sta crescendo – sottolinea Zaia -. Tutto ha avuto inizio dal referendum del 22 ottobre 2017, nel quale 2 milioni 273 mila cittadini veneti si espressero a favore dell’autonomia. Di strada da allora ne abbiamo fatta molta, si vede il traguardo ed è importante arrivare a tagliarlo in breve”.