Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    venerdì 5 Giugno
    Demo

    Autonomia, Stefani: “Spacca l’Italia? Giusto che una regione aumenti stipendi e previdenza”

    Regione Veneto 2 Mins Read

    Venezia, 4 giugno 2026

    “A chi ci accusa di spaccare l’Italia, rispondiamo con la costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio”.

    Lo dichiara il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani a margine dell’audizione che ha tenuto oggi a Roma davanti alle commissioni congiunte Affari costituzionali di Camera e Senato, nell’ambito del dibattito sul disegno di legge sull’autonomia differenziata.

    “Realizzare privilegi differenziati, approvare leggi che non saranno mai più uguali per tutti e alzare gli stipendi della sanità. Queste sarebbero, testualmente, le nostre intenzioni, secondo alcuni parlamentari di opposizione che mi hanno attaccato in aula. A loro ho risposto che farò di tutto per difendere i cittadini della mia regione e ottenere le migliori condizioni per sostenere la sanità, rendere più attrattivo il nostro territorio, intervenire con prontezza in caso di eventi avversi o catastrofi naturali. Autonomia in fondo è questo: responsabilità – spiega Stefani -. I veneti conoscono bene l’importanza e il significato anche etimologico di questa parola. Responsabilità vuol dire rispondere di quello che si fa. Noi siamo abituati a farlo e vogliamo dimostrarlo ancora una volta a tutto il paese. E se una regione, risparmiando, può aumentare stipendi e valorizzare la previdenza del personale della sanità è giusto che lo faccia”.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy