Autonomia, Stefani: “Spacca l’Italia? Giusto che una regione aumenti stipendi e previdenza”

Venezia, 4 giugno 2026

“A chi ci accusa di spaccare l’Italia, rispondiamo con la costituzione e con le sacrosante richieste del nostro territorio”.

Lo dichiara il presidente della Regione del Veneto Alberto Stefani a margine dell’audizione che ha tenuto oggi a Roma davanti alle commissioni congiunte Affari costituzionali di Camera e Senato, nell’ambito del dibattito sul disegno di legge sull’autonomia differenziata.

“Realizzare privilegi differenziati, approvare leggi che non saranno mai più uguali per tutti e alzare gli stipendi della sanità. Queste sarebbero, testualmente, le nostre intenzioni, secondo alcuni parlamentari di opposizione che mi hanno attaccato in aula. A loro ho risposto che farò di tutto per difendere i cittadini della mia regione e ottenere le migliori condizioni per sostenere la sanità, rendere più attrattivo il nostro territorio, intervenire con prontezza in caso di eventi avversi o catastrofi naturali. Autonomia in fondo è questo: responsabilità – spiega Stefani -. I veneti conoscono bene l’importanza e il significato anche etimologico di questa parola. Responsabilità vuol dire rispondere di quello che si fa. Noi siamo abituati a farlo e vogliamo dimostrarlo ancora una volta a tutto il paese. E se una regione, risparmiando, può aumentare stipendi e valorizzare la previdenza del personale della sanità è giusto che lo faccia”.