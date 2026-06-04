Polizia di Verona – 233° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato. Sacramento della confermazione, Parrocchia San Martino Vescovo, Peschiera del Garda

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 3 giugno 2026, presso la Parrocchia di San Martino Vescovo in Peschiera del Garda, quattordici allieve e allievi frequentatori del 233° Corso Allievi Agenti della Polizia di Stato hanno ricevuto il Sacramento della “Confermazione”.

La cerimonia si è svolta nella suggestiva cornice di uno dei più antichi luoghi di culto della Diocesi di Verona ed è stata presieduta da Sua Eccellenza Monsignor Domenico Pompili, Vescovo di Verona. Hanno concelebrato Don Alessandro Scandola, Parroco della Parrocchia di San Martino Vescovo, e il Cappellano della Polizia di Stato per la provincia di Verona, Don Nicola Bonomi.

Alla celebrazione hanno preso parte il Direttore della Scuola Allievi Agenti, Dottoressa Teresa Perna, unitamente alle madrine e ai padrini dei cresimandi, nonché a familiari e amici, che hanno condiviso questo significativo momento di crescita personale e spirituale.

Il conferimento del Sacramento rappresenta il compimento di un articolato percorso di preparazione che gli Allievi hanno seguito con impegno e partecipazione, parallelamente alle attività formative, sotto la guida del Cappellano della Polizia di Stato.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito della più ampia attenzione che l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza dedica alla formazione integrale del personale, promuovendo, accanto alla preparazione professionale, anche i valori etici e umani alla base del servizio al cittadino.