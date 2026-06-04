Convalida degli eletti e prima seduta del nuovo Consiglio

Si è insediato ufficialmente oggi pomeriggio, con la convalida degli eletti, il nuovo Consiglio Provinciale dopo le elezioni dello scorso 17 maggio.

Nel corso della seduta odierna, inoltre, sono stati nominati i rappresentanti provinciali nell’Assemblea dell’UPI Veneto: Alberto Mazzurana, Sara Moretto e Alessandra Caterina Ravelli.

I Consiglieri, dopo la convalida di oggi, rimarranno in carica due anni o comunque fino alla cessazione del mandato di Sindaco o Consigliere nei rispettivi Comuni.

“Ancor prima di congratularmi per la vostra elezione, voglio ringraziarvi per aver scelto di avanzare la vostra candidatura: segno che, da Amministratori dei nostri Comuni, avete compreso appieno l’importanza del ruolo della Provincia per il nostro territorio – ha affermato il Presidente Flavio Pasini durante la seduta di oggi –. I Consiglieri confermati rispetto alla precedente Assemblea e il sottoscritto sono a vostra disposizione affinché possiate essere operativi in tempi contenuti. Auspico che questa possa essere la Consiliatura che vedrà finalmente realizzarsi quella riforma delle Province necessaria a riassegnare risorse e competenze a enti fondamentali per la nostra Repubblica, così come sancito dalla Costituzione”.

Il Presidente ha poi aggiornato il nuovo Consiglio sulle attività recenti portate a termine dalla Provincia per l’edilizia scolastica, con investimenti pari a circa 28 milioni di euro negli ultimi anni, e sui contributi per la sicurezza sulla viabilità del territorio veronese concessi ai Comuni scaligeri.

Fanno parte del Consiglio Provinciale, oltre al Presidente Pasini: Davide Bimbato, Francesco Casella, Roberto Danieli, Silvia Fiorio, Davide Furlani, Maria Orietta Gaiulli, Paolo Longhi, Alberto Mazzurana, Matteo Melotti, Sara Moretto, Stefano Negrini, Alessandra Caterina Ravelli, Michele Taioli, Luca Trentini, Erica Vianini e Roberto Albino Zorzi.