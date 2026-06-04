Polizia di Verona – Borseggiatrice sorpresa mentre ruba un portafoglio all’interno di un supermercato di Corso Milano: arrestata dalla Polizia di Stato per tentato furto con destrezza

La Polizia di Stato di Verona ha arrestato, nel pomeriggio di ieri, una donna di trentotto anni originaria della Bulgaria ritenuta responsabile di un tentativo di furto commesso all’interno di un supermercato di Corso Milano.

La richiesta di intervento è arrivata alla Centrale Operativa della Questura intorno alle 16.15, da parte del personale addetto alla sicurezza dell’esercizio commerciale, che riferiva di aver sorpreso una donna mentre rubava un portafoglio dalla borsa di una cliente.

Secondo quanto ricostruito dagli operatori delle Volanti intervenuti, e confermato poi dalle immagini del sistema di videosorveglianza interno al negozio, due donne si erano avvicinate, poco prima, ad una cliente intenta a fare acquisti nel reparto profumeria e, mentre una la distraeva chiedendole informazioni su alcuni prodotti, l’altra, approfittando della momentanea disattenzione della vittima, riusciva a sottrarre il portafoglio custodito nella sua borsa. Immediatamente dopo, una delle due complici riusciva a raggiungere l’uscita e ad allontanarsi, mentre l’altra – quella che aveva materialmente commesso il furto – veniva bloccata dall’addetto alla sicurezza del supermercato che, dalla postazione di controllo delle telecamere di videosorveglianza, aveva assistito a tutta la scena.

Alla luce degli elementi raccolti, gli agenti hanno arrestato la presunta responsabile. Il bene indebitamente sottratto è stato recuperato poco dopo all’interno di un cestino della spesa abbandonato nei pressi dell’uscita del supermercato e restituito alla legittima proprietaria con tutto il contenuto ancora presente.

La trentottenne, pluripregiudicata per reati contro il patrimonio, è stata accompagnata presso gli Uffici di Lungadige Galtarossa dove, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, ha atteso la celebrazione del rito direttissimo fissato per la mattinata odierna. Oggi il giudice ha convalidato il suo arresto e ha rinviato l’udienza.