Ciclovia del Garda. De Berti: “Nuovi interventi per una mobilità sostenibile e sicura”

Venezia, 30 settembre 2025

“Prosegue il percorso di messa in sicurezza della strada a favore della mobilità dolce lungo la SR 249 “Gardesana Orientale”, con nuovi interventi finalizzati al completamento della Ciclovia del Garda, uno dei dieci itinerari cicloturistici di interesse nazionale, cinque dei quali attraversano la nostra Regione. Un’infrastruttura strategica della lunghezza di 165 chilometri, 67 dei quali nel territorio veneto, che interessa otto Comuni della Provincia di Verona: Peschiera del Garda, Castelnuovo del Garda, Lazise, Bardolino, Garda, Torri Del Benaco, Brenzone e Malcesine. Grazie al nuovo Accordo di Programma con il Comune di Lazise e con Veneto Strade, che realizzerà i lavori per conto della Regione, diamo avvio ad interventi mirati per migliorare viabilità e sicurezza: tra questi, la nuova rotatoria all’incrocio tra la SR 249 e via Vanon e un nuovo tratto di ciclovia, della lunghezza di 5,36 chilometri, dal raccordo di via Terminon fino a via Valesana. Con il finanziamento di questo lotto sul territorio del Comune di Lazise, del valore di 6,5 milioni di euro, la ciclovia sarà completamente realizzata da Bardolino fino al confine con la Lombardia. Una serie di opere per rispondere alle esigenze quotidiane di mobilità sostenibile dei cittadini e rafforzare ulteriormente l’Anello del Garda come itinerario ciclabile di livello nazionale ed europeo, in grado di attrarre visitatori in un’area a forte vocazione turistica come quella gardesana”.

Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, con riferimento al provvedimento con il quale la Giunta ha approvato lo schema dell’Accordo di programma da sottoscrivere tra la Regione del Veneto, il Comune di Lazise (VR) e Veneto Strade per opere di riqualificazione e messa in sicurezza di un innesto stradale comunale esistente alla S.R. 249 “Gardesana orientale” e per la realizzazione di un tratto della Ciclovia del Garda nel Comune di Lazise.