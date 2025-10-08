Convenzione tra Ulss Scaligera e Polesana per i soccorsi sanitari su casi gravi. Corazzari, “Fondamentale per garantire servizi sanitari in aree di confine”

Venezia, 8 ottobre 2025

“Questa convenzione permette di garantire i soccorsi sanitari su casi gravi nelle aree di confine tra province. Si tratta di un accordo davvero rilevante per il territorio polesano perché l’efficienza e la rapidità del primo soccorso per tutti i casi “tempo-dipendenti” come di infarti e ictus è una priorità e un impegno sul quale si dovrà lavorare anche in futuro. È questa la via giusta per dare risposte su un tema cruciale per tutta l’area dell’Alto Polesine quale è il diritto alla salute che va garantito in modo equo, efficiente e vicino ai cittadini. Questa convenzione è il risultato di un lavoro di grande collaborazione tra istituzioni locali e Regione”.

Lo dice l’assessore regionale al Territorio, Cristiano Corazzari, in merito alla nuova convenzione fra le due Aziende sanitarie Scaligera e Polesana per la gestione dei soccorsi con servizio di ambulanza da parte del servizio 118 dell’ULSS n. 9 nei Comuni polesani di Bergantino, Castelmassa, Castelnovo Bariano e Melara.