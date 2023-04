Cresce occupazione in Veneto nel primo trimestre. Presidente della Regione, “Miglior dato degli ultimi 5 anni, segno di un’economia veneta in pieno slancio”

Venezia, 13 aprile 2023

“Le 160.000 assunzioni e 29.300 posti di lavoro in più registrati nella nostra regione nel primo trimestre del 2023 sono il segnale di quanto l’economia veneta sia vitale e in pieno sviluppo. Sottolineo che sono i dati trimestrali sull’occupazione più positivi degli ultimi 5 anni, in un arco di tempo nel quale abbiamo vissuto la pandemia e gli effetti dati dalla guerra in Ucraina. Possiamo dire tranquillamente, senza tema di smentita, che l’economia veneta è in ottima salute e che l’occupazione è in forte ripresa”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto commentando i dati pubblicati sulla Bussola di Veneto Lavoro che indica i numeri sull’occupazione nella nostra regione del mese di marzo, tracciando anche un bilancio del primo trimestre 2023.

“Tra tutti i numeri mi piace evidenziare che finalmente il trimestre segna una ripresa anche dell’occupazione nell’agricoltura, settore che mi sta particolarmente a cuore – conclude il Presidente –. Dopo un periodo estremamente negativo le assunzioni sono aumentate del 3 per cento con 4.500 posti di lavoro in più. Un segnale di risalita che conferma ciò che abbiamo visto anche di recente in occasione di Vinitaly: in agricoltura, soprattutto in alcuni settori, in Veneto si possono trovare ottime opportunità di lavoro”.