Sala polifunzionale di via Marin Faliero, al via l’efficientamento energetico e l’adeguamento antincendio

La capienza dello spazio sarà riportata dalle 100 alle oltre 200 persone con un investimento di 430mila euro per un’impiego in sicurezza e adeguato alle esigenze della comunità

La Giunta comunale ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per l’intervento di efficientamento energetico e adeguamento dell’impianto antincendio del Centro Territoriale Sociale n. 3, all’interno del Centro polifunzionale del Saval, in via Marin Faliero 72. L’investimento complessivo ammonta a 430.000 euro.

Continua quindi il lavoro di messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici pubblici della città, partendo da un presidio importante per il quartiere Saval come il Centro Territoriale Sociale n. 3. Un investimento che unisce sicurezza antincendio ed efficienza energetica, per garantire alla comunità uno spazio moderno e affidabile.

“Con questo intervento restituiamo piena funzionalità – spiega l’assessore al coordinamento dei Lavori Pubblici, Tommaso Ferrari – a un luogo importante per il.quartiere e al contempo miglioriamo la qualità e la vivibilità dell’edificio per cittadini e cittadine. Investire nei quartieri è sempre stata una nostra priorità”.

L’edificio, di proprietà comunale, si sviluppa su due livelli e ospita, al piano seminterrato, l’archivio dei periodici della biblioteca civica, uno studio musicale e gli spazi dedicati allo “spazio famiglie”, mentre al piano terra si trovano la sala civica polifunzionale, il Centro Territoriale Sociale n. 3 e gli uffici postali. La sala, dopo l’intervento, tornerà a poter essere utilizzata alla sua massima capienza , rispetto agli attuali limiti.

L’intervento punta a migliorare le condizioni di sicurezza, la funzionalità e l’affidabilità degli impianti della struttura con l’adeguamento alle normative di prevenzione incendi, la riqualificazione energetica della copertura dell’auditorium e il rifacimento degli impianti elettrici e tecnologici, tra cui l’illuminazione, l’impianto di forza motrice e quello di allarme incendio.

Il finanziamento è stato reso possibile dall’avanzo di amministrazione: 80.000 euro stanziati con delibera di Consiglio comunale del luglio 2025 per le spese tecniche di progettazione e ulteriori 350.000 euro destinati con delibera di Consiglio comunale del luglio 2026 per la realizzazione delle opere.