Scuola, sport, famiglie e sostenibilità: oltre 500 bambini per il grande successo della Festa dello Sport e delle Associazioni in Circoscrizione 2^

Un pomeriggio di gioco, partecipazione e mobilità sostenibile al Centro Polisportivo Avesani per l’avvio della Settimana Europea dello Sport. Centinaia di cittadini hanno raggiunto l’evento in bicicletta sfruttando la nuova ciclopedonale di via Santini

Oltre 500 bambini e ragazzi, accompagnati da centinaia di famiglie, hanno riempito di energia e sorrisi il rinnovato Centro Polisportivo Avesani di via Santini in occasione della Festa dello Sport e delle Associazioni, promossa dalla Circoscrizione 2^ per dare il via alla Settimana Europea dello Sport (European Week of Sport – #BeActive) e alla Settimana Europea della Mobilità.

Nonostante la simultanea compresenza in città delle giornate del Tocatì, la risposta del quartiere e della comunità è stata straordinaria, confermando la manifestazione come un appuntamento imperdibile per la promozione della salute, del sociale e del volontariato locale.

“Una giornata che ci restituisce il senso più autentico del nostro lavoro in Circoscrizione,” dichiara Elisa Dalle Pezze, Presidente della Circoscrizione 2^. “Vedere il Centro Polisportivo Avesani gremito di famiglie, bambini e associazioni è la conferma che investire su sport, socialità e mobilità sostenibile è la strada giusta. Ringrazio tutte le realtà sportive e sociali del territorio, UISP Verona e i Consiglieri di Circoscrizione per l’impegno con cui hanno reso possibile questa festa, e naturalmente le famiglie che hanno scelto di raggiungerci a piedi o in bicicletta, dando un segnale concreto di attenzione all’ambiente e alla salute.”

Grande protagonista della giornata è stata la mobilità a impatto zero: centinaia di persone hanno scelto di raggiungere l’impianto a piedi o in bicicletta, collaudando con entusiasmo la nuova pista ciclopedonale di Via Santini e riempiendo il Bike Park allestito all’interno del centro.

Oltre 45 realtà sportive e sociali del territorio hanno offerto un ricco ventaglio di discipline da provare sul campo. Grande entusiasmo da parte dei più piccoli per la raccolta dei timbri sul “Passaporto dello Sportivo”, che ha permesso a centinaia di giovani atleti di conquistarne la medaglia ufficiale della manifestazione e di rinfrescarsi direttamente presso l’erogatore d’acqua potabile messo a disposizione da Acque Veronesi.

Alla manifestazione hanno partecipato l’Assessora alle Politiche Sociali Luisa Ceni, la Consigliera Comunale Annamaria Molino (delegata per la Rete Italiana Città Sane OMS), insieme alla Presidente Dalle Pezze con i Consiglieri di Circoscrizione Silvano Pighi, Giorgio Belardo e Moreno Carli.

Un sentito ringraziamento va a UISP Verona e al Vice-Presidente Simone Picelli con tutto lo staff per l’impeccabile co-organizzazione e a tutte le società sportive, alle Dirigenti Scolastiche di zona e associazioni sociali partecipanti.

“Vedere più di 500 bambini mettersi in gioco, provare nuove discipline e sorridere insieme alle loro famiglie è la soddisfazione più grande,” dichiara Federico Centomo, Coordinatore della Commissione Sport della Circoscrizione 2^. “Quest’anno la risposta sulla mobilità è stata eccezionale: la nuova ciclopedonale di via Santini e il Bike Park gremito dimostrano che lo sport e la sostenibilità sono due facce della stessa medaglia. Questo maxi evento, insieme alle attività motorie attive quasi tutti i giorni, testimonia l’impegno costante della nostra Circoscrizione nel promuovere stili di vita sani in stretta sintonia con la Rete Città Sane OMS”.