Carta Dedicata a Te. On. Caretta (FdI), Dal governo Meloni un aiuto concreto alle famiglie

“La conferma della Carta ‘Dedicata a Te’, voluta dal ministro Lollobrigida, rappresenta l’ennesima dimostrazione di come il Governo Meloni risponda con i fatti e con misure concrete alle reali esigenze dei cittadini, senza lasciare indietro nessuno. Non si tratta di un semplice sussidio assistenziale a pioggia, ma di una misura strutturata ed efficiente che sostiene il potere d’acquisto dei nostri cittadini più vulnerabili per i generi di prima necessità. Questo provvedimento dimostra una visione strategica chiara perché da un lato si offre un sostegno economico immediato alle famiglie in difficoltà economica, dall’altro si dà un forte impulso ai consumi interni, valorizzando le nostre filiere produttive ed eccellenze agroalimentari nazionali. Ancora una volta, il centrodestra dimostra la distanza siderale dalle politiche ideologiche del passato, mettendo al centro dell’azione di governo il benessere concreto degli italiani”.
Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio