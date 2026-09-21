Tuffi, sette atleti della Bentegodi premiati da Giovanisport

Tre campioni italiani e quattro finalisti tricolori tra i migliori under 15 veronesi. Coach Giacometti: “Non li ho mai trattati da bambini, ma da atleti”

Sono sette gli atleti della Bentegodi Tuffi premiati nella serata di metà settembre che l’associazione Giovanisport, con il patrocinio del Comune di Verona e del CONI, ha dedicato ai migliori agonisti under 15 della città.

Tre di loro salgono sul palco da campioni italiani: Daniel Prutean, Benedetta Manfrin e Ginevra Dorigato. Per gli altri quattro — Manuel Cazzola, Elisa Azzolini, Emma Passarini e Sofia Vittoria Carta — il riconoscimento arriva dalla finale conquistata ai campionati italiani.

Nel corso della serata il promotore Rodolfo Giurgevich ha intervistato coach Giacometti, ponendogli la domanda più scomoda: quanti sacrifici chiede uno sport così ad atleti che sono ancora, anagraficamente, dei bambini. “Il segreto del nostro successo è prima di tutto questo: i miei ragazzi non li ho mai trattati da bambini, ma da atleti, e il concetto di sacrificio l’abbiamo trasformato in divertimento e in opportunità”, ha risposto il tecnico. “Ringrazio molto le famiglie, che hanno sposato in pieno il mio progetto di squadra. Non mi soffermo su nomi e cognomi o sulla meritocrazia, perché a vincere sono la squadra e il movimento, non il singolo.”

La stagione 2026/2027, intanto, è già ricominciata. Il primo appuntamento internazionale è a Budapest, a novembre: come ogni anno servirà ai giovani veronesi per accumulare esperienza e misurarsi in gara. Seguirà il ritiro collegiale con la Nazionale Italiana al Centro Olimpico Giulio Onesti di Roma, dove sono convocati Benedetta Manfrin, Daniel Prutean e lo stesso coach Giacometti. Si attende poi il rientro di Cecilia Bragantini, attualmente negli Stati Uniti per motivi di studio, impegnata a dicembre a Trieste nel Trofeo di Natale, valido per le qualificazioni agli assoluti.