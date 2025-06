Da Venezia voli diretti per Dallas e Washington DC. Presidente Zaia, “Nuovi legami con gli USA è la miglior risposta al rischio di ostacoli nei rapporti commerciali e in un’antica relazione di amicizia”

Venezia, 6 giugno 2025

“Il Veneto si conferma sempre più al centro dei grandi collegamenti internazionali. I voli da Venezia per Dallas, inaugurato oggi, e quello recente per Washington D.C. non segnano soltanto due nuove rotte aeree che ci uniscono con località di grande rilevanza mondiale, ma traducono nel quotidiano una predisposizione della nostra terra, storicamente vocata all’incontro, agli scambi commerciali e culturali, al dialogo. Esprimo grande soddisfazione e mi rallegro per queste ulteriori opportunità. In un momento storico, in cui è essenziale la capacità di creare ponti e consolidare i punti di incontro con gli Stati Uniti, creare nuovi legami è la miglior risposta al rischio di ostacoli nei rapporti commerciali e per dare forza ad una antica e reciproca relazione privilegiata”.

Così il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime soddisfazione e il suo plauso per l’avvio del collegamento diretto, annunciato oggi, tra l’aeroporto Marco Polo di Venezia e quello di American Airlines di Dallas Fort Worth in Texas. Una nuova rotta con gli Stati Uniti, varata a poca distanza di tempo da quella verso la capitale statunitense di United Airlines, inaugurata lo scorso 23 maggio. Con questo traguardo, la stagione raggiunge i 7 voli giornalieri per gli USA, compresi quelli per Atlanta e New York JFK di Delta Airlines, la compagnia maggiore statunitense che quest’anno festeggia i 25 anni di presenza all’aeroporto veneziano.

“Sono rotte che aprono nuove vie dal Veneto con tutto il continente americano – sottolinea il Governatore -. Il Dallas-Fort Worth International Airport è il più grande hub aeroportuale negli Stati Uniti con oltre 900 voli al giorno, ma soprattutto assicura coincidenze capillari con località del Sud Ovest degli States oltre che consentire il volo numerose destinazioni in Messico e in tutto il Sud America. Un vero ponte che consente alla nostra regione di guardare a gran parte del mondo e, contemporaneamente, a quelle aree di sentire più vicine le località della regione più turistica d’Italia”.