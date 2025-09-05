De Berti alla presentazione di Telepass Grab&Go per gli ospiti delle strutture ricettive: “Parte da Verona un progetto pilota nazionale per una mobilità turistica smart in tutto il Veneto”

Verona, 5 settembre 2025

“Parte da Verona, con l’obiettivo di estenderlo alle strutture ricettive di tutto il Veneto già a partire dal prossimo anno, un progetto pilota a livello nazionale per rendere più fluidi gli spostamenti verso le spiagge del lago di Garda e del litorale ma anche ad altre mete turistiche del territorio. Grazie all’accordo tra Federalberghi Veneto e Telepass, una sinergia che la Regione guarda con grande favore, i turisti avranno a disposizione un dispositivo per il telepedaggio on demand, senza necessità di abbonamenti, che semplifica l’accesso alla rete autostradale bypassando l’utilizzo dei contanti ed evitando code ai caselli. Un ulteriore passo avanti verso una mobilità più efficiente ed accogliente, che migliora l’esperienza di viaggio e rafforza il posizionamento del Veneto come regione all’avanguardia nei trasporti e nell’accoglienza turistica. Ogni iniziativa che contribuisce a rendere la rete viaria più fluida e meno congestionata è per noi un passo nella giusta direzione che migliora l’esperienza di viaggio e rafforza il posizionamento del Veneto, destinazione internazionale con 73 milioni di presenze turistiche all’anno, come regione all’avanguardia nei trasporti e nell’accoglienza turistica”.

Lo ha detto la Vicepresidente della Regione del Veneto e Assessore ai Lavori Pubblici, Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti, che oggi, a Verona, ha partecipato alla presentazione del progetto Telepass Grab&Go per gli ospiti delle strutture ricettive.